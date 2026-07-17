Darum kennt Suri Katie Holmes' neuen Lover noch nicht

Eigentlich weiß man bei Katie Holmes (47) und ihrem neuen Freund Jason Bard Yarmosky schon jetzt: Die beiden sind ein Paar. Trotzdem hält sich die 47-jährige Schauspielerin zurück, was den nächsten großen Schritt betrifft. Denn Tochter Suri Cruise (20) hat den Künstler bislang noch nicht kennengelernt. Der Grund dafür ist laut einem Insider gegenüber Page Six ganz simpel: "Die Dinge zwischen Katie und Jason sind noch ziemlich neu, und sie nehmen sich bewusst Zeit." Das Paar befinde sich im Moment noch in der Kennenlernphase und genieße die gemeinsame Zeit – ohne Druck und ohne feste Pläne: "Sie sind glücklich damit, die Dinge auf sich zukommen zu lassen und zu sehen, wohin das führt."

Der fast zehn Jahre jüngere Jason, der 1987 in New York geboren wurde, hat offenbar schon jetzt einen bleibenden Eindruck auf Katie hinterlassen – und das nicht nur auf persönlicher Ebene. Laut dem Insider von Page Six gefällt der Schauspielerin vor allem seine ruhige Art: "Jason hat eine beruhigende Ausstrahlung und lässt Katie sich sicher und wohl fühlen, was ihr wichtig ist." Außerdem sei sie ein echter Fan seiner Kunstwerke. Viele seiner Gemälde wurden von seinen Großeltern inspiriert und strahlen laut dem Insider eine besondere Wärme und einen Humor aus, den Katie sehr schätze. Dass Jason jünger ist, spiele für die "Batman Begins"-Darstellerin keinerlei Rolle. Der Altersunterschied "stört sie überhaupt nicht und war in ihrer Beziehung keinerlei Faktor", so der Insider weiter.

Kennengelernt haben sich Katie und Jason Berichten zufolge im Juni bei einem Dinner im Rahmen des Tribeca Festivals in New York. Kurz darauf wurden sie beim Besuch einer Filmvorführung in East Hampton händchenhaltend gesichtet, bevor Fotos die beiden Arm in Arm durch Manhattan zeigten. Suris Mutter war zuletzt 2022 öffentlich mit dem Musiker Bobby Wooten III liiert – die Beziehung hielt rund acht Monate. Zuvor datete Katie den Koch Emilio Vitolo Jr., auch diese Romanze endete nach wenigen Monaten. Suri, die inzwischen 20 Jahre alt ist und an der Carnegie Mellon University in Pennsylvania studiert, verbringt nach wie vor gelegentlich Zeit mit ihrer Mutter in New York. Aus der Ehe von Katie mit Schauspieler Tom Cruise (64), die von 2006 bis 2012 dauerte, ist Suri das einzige gemeinsame Kind.

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Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

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Backgrid / ActionPress Suri Cruise im Juli 2025

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ActionPress / Backgrid Katie Holmes und Suri Cruise in New York