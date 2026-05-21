Selten: Katie Holmes glänzt mit ihrer Mutter bei Gala

Katie Holmes (47) hat einen ganz besonderen Auftritt in New York hingelegt: Die Schauspielerin strahlte bei der Spring Gala des American Ballet Theatre im legendären Cipriani 42nd Street – und brachte zu dem glanzvollen Abend ihre sonst selten öffentlich auftretende Mutter Kathleen Holmes mit. Auf dem roten Teppich strahlte das Mutter-Tochter-Duo Arm in Arm um die Wette, während Fotografen jede Bewegung einfingen.

Zu dem besonderen Anlass präsentierte Katie sich in einem weißen Zweiteiler mit schwingendem, strukturiertem Rock und zartem Spaghettiträger-Top, dazu trug sie eine glitzernde Kette, auffällige Ohrringe und sanfte Wellen im dunkelbraunen Haar. Ihre Mutter setzte in einem goldenen Kleid mit schwarzen Details, passender Handtasche und flachen schwarzen Schuhen elegante Kontraste.

Katie ist bekannt für ihre enge Verbindung zu ihrer Familie – immer wieder schwärmt sie öffentlich von ihrer Mutter. So widmete sie Kathleen in der Vergangenheit ein herzliches Geburtstags-Posting auf Social Media und bezeichnete sie als "selbstlose, starke, kluge, liebe und großzügige Frau". Die Schauspielerin wuchs als jüngstes von fünf Kindern in Ohio auf und berichtete gegenüber dem Magazin Glamour: "Ich weiß nicht, wie meine Mutter das gemacht hat, uns alle fünf großzuziehen." Ihre einzige Tochter Suri, die sie mit Ex-Mann Tom Cruise (63) hat, studiert inzwischen an der Carnegie Mellon University in Pennsylvania.

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Getty Images Bei der ABT Spring Gala: Kathleen Stothers-Holmes und Katie Holmes in New York City

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Getty Images Katie Holmes bei den Aafa American Image Awards 2026 in Gotham Hall, New York

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Backgrid / ActionPress Suri Cruise im Juli 2025