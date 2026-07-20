Mario Götze bereut früheres Foto mit WM-Star Lionel Messi

Mit einem Siegtreffer in der Verlängerung schoss Mario Götze (34) Deutschland 2014 zum Weltmeister – und Lionel Messi (39) damit um seinen lang ersehnten WM-Titel. Was danach in den Katakomben des Maracana passierte, beschäftigt den Fußballprofi noch heute: Mario bat seinen argentinischen Kontrahenten kurz nach dem Abpfiff um ein gemeinsames Foto – die Goldmedaille um den Hals, direkt neben seinem Idol. Jetzt hat der 34-Jährige in einem Gespräch mit The Athletic offen zugegeben, dass er den Zeitpunkt im Rückblick zumindest als fragwürdig empfindet.

"Vielleicht war der Zeitpunkt nicht optimal. Ich bin mir da nicht so sicher", so Mario. "Wahrscheinlich hätte ich ihn nicht fragen sollen, aber es war nun mal so. Ich sagte: 'Okay, er ist mein Idol, er ist so gut, er ist der beste Spieler der Welt.' Ich glaube, er hat es gelassen genommen, aber natürlich war er enttäuscht – sie haben das Spiel verloren." Dennoch zollt der deutsche Stürmer Lionel auch heute noch großen Respekt: Dass der Argentinier im Alter von 39 Jahren immer noch auf Weltklasseniveau agiert, sei "Wahnsinn" und "einzigartig", wie er in dem Interview weiter betonte.

Dass das Tor von 2014 tiefe Spuren hinterlassen hat, machte Mario ebenfalls deutlich. "Ich war noch sehr jung, und das hat vieles verändert: die Aufmerksamkeit, die Erwartungen, einfach alles", erklärte er. Er habe damals gedacht, Weltmeister zu werden sei der neue Standard – doch die folgenden Jahre hätten ihn eines Besseren belehrt: "Es war schwierig, in den nächsten zehn Jahren mit diesem Standard mitzuhalten." Dass Lionel inzwischen selbst Weltmeister ist – 2022 triumphierte er mit Argentinien in Katar, dürfte für Mario eine ganz besondere Brisanz haben. Damals feierte der Vater von Sohn Rome den WM-Sieg mit seinem Kind vor dem Fernseher.

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Instagram / 433 Mario Götze und Lionel Messe, Juli 2014

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Instagram / annkathrin Ann-Kathrin und Mario Götze mit ihren Kindern Gioia und Rome

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Getty Images Mario Götze bei der Fußball-WM 2014