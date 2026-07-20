Nach herzzerreißender WM: Lionel Messi bricht in Tränen aus

Lionel Messi (39) hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eine überragende Turnierkampagne hingelegt – und dennoch mit tränenverschmiertem Gesicht geendet. Der 39-Jährige führte Argentinien mit acht Turniertoren und zwei Assists im Halbfinale gegen England bis in das Finale in New Jersey. Dort aber war für ihn und seine Mannschaft gegen Spanien nichts zu holen. Die Spanier gewannen nach Verlängerung mit 1:0, das entscheidende Tor erzielte Ferran Torres in der Verlängerung. Laut Hello! Magazine verfolgten rund 1,7 Milliarden Menschen weltweit das dramatische Endspiel im MetLife Stadium.

Unmittelbar nach dem Abpfiff wirkte Lionel zunächst gefasst. Er sank zwar kurz zu Boden und bedeckte sein Gesicht mit den Händen, rappelte sich aber wieder auf und trottete fast emotionslos über den Rasen. Dann umarmte er ausgerechnet Lamine Yamal (19), den spanischen Jungstar, der ihn im Finale maßgeblich in Schach gehalten hatte. Doch als US-Präsident Donald Trump (80) dem argentinischen Kapitän bei der Medaillenzeremonie die Silbermedaille überreichte, brachen alle Dämme: Messi konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten.

Im anschließenden Interview sagte er: "Sie waren ehrlich gesagt besser. Wir haben das Spiel verloren, und das akzeptieren wir. Das heißt nicht, dass wir alles vergessen werden, was wir bisher erreicht haben, also möchte ich meinem Team, meinen Spielern und dem Land danken." Das Finale war Messis dritter WM-Endspiel-Auftritt. 2014 in Brasilien verlor er mit Argentinien gegen Deutschland ebenfalls 1:0 nach Verlängerung. 2022 in Katar erfüllte sich dann sein größter Traum: Er führte die Albiceleste zum Weltmeistertitel – einem der bedeutendsten Momente seiner Karriere. Beim nächsten Turnier in vier Jahren wäre Lionel 43 Jahre alt, weshalb das Finale gegen Spanien wohl als sein letzter Auftritt auf der größten Fußballbühne der Welt gilt.

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Getty Images Lionel Messi bei der Siegerehrung nach dem WM-Finale 2026 gegen Spanien in East Rutherford

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Imago Rodri im Duell mit Lionel Messi im WM-Finale Spanien gegen Argentinien in East Rutherford

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Getty Images Lionel Messi im Juli 2024