Freunde? Malika Dzumaev besucht Joel Mattli in der Schweiz

Noch immer rätseln die Fans, was zwischen Malika Dzumaev (35) und Joel Mattli (32) wirklich läuft. Jetzt hat die Profitänzerin den Sportler erneut in seiner Heimat besucht. Die beiden teilen auf Instagram fleißig Eindrücke ihrer gemeinsamen Zeit in der Schweiz. Zu einem Selfie schreibt Malika kurzerhand: "Tourguide Joel Mattli." Und tatsächlich zeigte der Schweizer seiner Besucherin sein Land von seiner schönsten Seite: Die beiden standen gemeinsam um fünf Uhr morgens auf, um einen Berg hochzulaufen und den Sonnenaufgang von einem Aussichtspunkt aus zu bewundern. Festgehalten ist das alles in einem weiteren glücklichen Selfie, das die Fans prompt begeisterte.

Auf seinem Feed teilte das Duo außerdem ein gemeinsames Tanzvideo, das am Rheinfall aufgenommen wurde. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Unter dem Hashtag Team Joelika überschlugen sich die Kommentare der Follower. "Was lieben wir dieses Dreamteam Team Joelika", "Wie schön, euch zwei wieder zusammen tanzen zu sehen" oder "Es ist so toll, dass ihr euch auch nach Let's Dance noch trefft" – so lauten nur einige davon. Viele nutzten die Gelegenheit aber auch, um offen über eine mögliche Romanze zu spekulieren: "Eigentlich wartet man doch schon darauf, dass endlich ein Liebes-Outing kommt von den beiden. Diese Wärme, Vertrautheit und Verbundenheit zwischen den beiden, so viel gemeinsam an verschiedenen Orten." Andere kommentierten schlicht: "Ihr passt so gut zusammen und ihr seht so glücklich aus."

Vor rund fünf Wochen hatte Joel den Spekulationen schon einmal den Wind aus den Segeln genommen. Im Interview mit Nau.ch stellte er klar, dass zwischen ihm und Malika nichts Romantisches laufe. "Wir haben das Glück, dass wir wirklich super miteinander auskommen, dass wir über alles reden können. Man hat einfach eine gute Harmonie. Und das ist schön und das genießen wir", sagte er damals. Auch ein gemeinsamer Trip nach Fuerteventura, der die Gerüchte kurz zuvor neu befeuert hatte, sei laut Joel rein beruflich gewesen. Malika sei zufällig ebenfalls dort gewesen, außerdem seien weitere Leute aus dem "Let's Dance"-Team dabei gewesen.

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Instagram / joelmattli Malika Dzumaev und Joel Mattli, August 2026

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Instagram / malikadzumaev Malika Dzumaev und Joel Mattli, August 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Joel Mattli im "Let's Dance"-Finale 2026