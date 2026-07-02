Gefühle für Malika Dzumaev? Joel Mattli spricht Klartext

Monatelang haben Liebesgerüchte um Joel Mattli (32) und seine Let's Dance-Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) die Öffentlichkeit beschäftigt. Die beiden wirkten während der vergangenen Staffel zunehmend vertraut – von Woche zu Woche schienen sie sich näherzukommen. Nun hat der Schweizer Sportler gegenüber dem Onlinemagazin Nau.ch Klartext geredet: Zwischen ihm und der Profitänzerin läuft nichts Romantisches. "Wir haben das Glück, dass wir wirklich super miteinander auskommen, dass wir über alles reden können. Man hat einfach eine gute Harmonie. Und das ist schön und das genießen wir", erklärte der 32-Jährige.

Vor einer Woche hatte ein Fuerteventura-Trip die Gerüchte erst so richtig angeheizt. Joel meldete sich in einer Instagram-Story vom Strand und schwärmte von der Insel, als er seine Kamera zu Malika schwenkte, die direkt in die Linse lächelte. Nun erklärte er im Interview mit Nau.ch, der Aufenthalt sei rein beruflicher Natur gewesen. Malika sei zufällig ebenfalls vor Ort gewesen, außerdem sollen weitere Leute aus dem "Let's Dance"-Team dabei gewesen sein. "Ich hätte selber nicht mal gedacht, dass es direkte Schlagzeilen gibt", sagte Joel dazu.

Dass seine Mutter ihn auf die Gerüchte angesprochen hatte und wissen wollte, ob sie etwas verpasst habe, quittierte er mit einem klaren Statement: "Du darfst nicht alles so ernst nehmen, was geschrieben wird." Für die Zukunft verriet der "Let's Dance"-Dritte außerdem, dass er bald in "ein, zwei Shows" in Deutschland zu sehen sein werde. Eine Teilnahme am Dschungelcamp schloss er dagegen aus: "Da gibt's andere Formate, die ich für mich passender und spannender finde."

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RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Joel Mattli bei "Let's Dance" 2026

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Instagram / joelmattli Malika Dzumaev, Juni 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und Malika Dzumaev, Improtanz bei "Let's Dance"