Trauriger Abschied: Joel Mattli sagt "Ninja Warrior" ab

Nach neun Jahren bei Ninja Warrior Germany macht Joel Mattli (32) in diesem Jahr erstmals eine Ausnahme. Der 32-jährige Schweizer Sportler hat auf Instagram ein emotionales Statement veröffentlicht, in dem er erklärt, warum er bei der diesjährigen Staffel der Hindernisshow nicht an den Start geht. Der Grund: Die Produktion von "Ninja Warrior" wurde wegen einer Überschneidung mit der Fußball-WM vorgezogen und fiel nun genau in den Zeitraum seiner Let's Dance-Tanzreise. "Ich hab lange überlegt, wie ich diese Worte schreiben soll, weil mir diese Entscheidung wirklich alles andere als leichtfällt", schreibt er auf der Plattform.

Obwohl RTL ihm angeboten hatte, zumindest in einer Vorrunde von "Ninja Warrior" dabei zu sein, lehnte Joel ab und setzte stattdessen voll auf das Tanzfinale, bei dem er am Freitag den dritten Platz belegte. Die Zusammenarbeit mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) spielte dabei eine entscheidende Rolle. "Ich liebe 'Ninja Warrior' und habe dieser großartigen Show total viel zu verdanken", erklärt er, betont aber gleichzeitig: "Diesmal geht es nicht nur um mich alleine." Bei seinen Fans kommt diese klare Entscheidung gut an: In den Kommentaren sammeln sich zahlreiche Nachrichten, in denen sie Joel für seine Offenheit danken und ihm Respekt zollen.

Die Chemie zwischen dem Sportler und seiner Tanzpartnerin Malika sorgte in den vergangenen Wochen immer wieder für Gesprächsstoff – vor allem seit ihrem leidenschaftlichen Tango, bei dem es auf dem Parkett ordentlich gefunkt hatte und die beiden fast ihre Lippen aufeinandergelegt hätten. Auch Joels Mutter Elfie verfolgte viele Shows live im Studio und äußerte sich nun zu den Liebesgerüchten.

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RTL / Jörn Strojny "Let's Dance"-Kandidat Joel Mattli

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Instagram / joelmattli Joel Mattli, Sportler

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RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Joel Mattli im "Let's Dance"-Finale 2026

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