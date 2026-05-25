Läuft da was? Das sagt Joel Mattlis Mama zu Malika Dzumaev

Zwischen Joel Mattli (32) und seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) knistert es bei Let's Dance mächtig – das bleibt auch dem Publikum nicht verborgen. Beim Halbfinale lieferten die beiden jüngst einen leidenschaftlichen Tango ab, bei dem es am Ende beinahe zu einem Kuss gekommen wäre. Kein Wunder also, dass die Spekulationen über eine mögliche Romanze zwischen den beiden Singles kaum abebben. Joels Mama Elfie, die bislang bei neun Shows in der ersten Reihe dabei war, hat sich jetzt zu den Liebesgerüchten geäußert.

Elfies Urteil über die Profitänzerin fällt dabei sehr herzlich aus. "Ich finde, Malika ist eine wunderbare Frau. Sie ist so liebenswert. Alles, was sie Joel bisher schon mit auf den Weg gegeben hat. Ich mag sie auch und habe sie sehr lieb", schwärmte sie gegenüber Bunte. Generell ist die Mama von dem Einsatz ihres Sohnes bei der Tanzshow begeistert: "Sie ist Adrenalin pur, und ich fiebere so fest mit Joel mit. Er ist jetzt seit elf Wochen hier, und ich sehe, wie viel Leidenschaft, Herzblut und Disziplin er in das Ganze hineingesteckt hat, da bin ich bezaubert." Joel selbst erklärte indes, wie wichtig ihm der Rückhalt seiner Mutter ist: "Wenn ich beginne zu tanzen, dann ist alles um mich herum vergessen. Dann sind nur Malika und ich auf der Tanzfläche. Aber ich weiß, dass dieser Rücken, den mir meine Mutter gibt, da ist."

Auf die Frage, wie er mit der körperlichen Nähe beim Tanzen umgehe, sagte Joel kürzlich bei RTL Exklusiv: "Ich bin nicht mehr professionell. (...) Wenn ich nah gehe, gehe ich richtig nah." Auch Malika betonte, dass die Nähe auf dem Parkett für sie nicht nur Schauspiel sei: "Man muss es auch ein bisschen fühlen. Denn am Ende soll die Performance echt wirken." Zu Beginn der Tanzshow hatte Joel noch betont, dass Malika und er sich voll auf das Tanzen fokussieren.

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RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Joel Mattli bei "Let's Dance" 2026

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Imago Joel Mattli mit seiner Mutter bei der neunten Live-Show von "Let’s Dance", 08. Mai 2026

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RTL / Willi Weber Malika Dzumaev und Joel Mattli bei "Let's Dance" 2026

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