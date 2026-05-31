Joel Mattli zieht ein zufriedenes Fazit nach "Let's Dance"

Während Anna-Carina Woitschack (33) am Freitagabend bei Let's Dance den glänzenden Siegerpokal in die Höhe streckte, musste sich Joel Mattli (32) mit dem dritten Platz zufriedengeben – an seiner Seite Profitänzerin Malika Dzumaev (35). Direkt nach dem Finale zeigte sich der Sportler sichtbar geknickt, denn der große Traum vom Titel war geplatzt. In einer Instagram-Story meldete sich das Tanzduo später noch einmal gemeinsam zu Wort und fasste den Abend mit den Worten zusammen: "Es wollte nicht sein heute." Gegenüber dem Schweizer Portal Blick betont Joel nun aber, dass er der Schlagersängerin den Triumph aus vollem Herzen gönnt und ihr perfekter Finalabend den Sieg absolut gerechtfertigt habe.

Im Interview erklärt Joel, dass seine Enttäuschung vor allem daher rühre, dass im Finale eigentlich alles nach Plan gelaufen sei. Er und Malika hätten keine großen Patzer gehabt und aus ihrer Sicht kaum etwas anders machen können. Trotzdem stellt er klar: "Wir sehen uns wirklich alle als Gewinner, weil wir in einer so starken Staffel alle Tänze tanzen durften." Für die Teilnahme an "Let's Dance" sagte der Zürcher seine geliebte Show Ninja Warrior Germany ab, deren Dreharbeiten sich wegen der Fußball-EM mit den letzten Tagen des Tanzformats überschnitten. "Es ist sehr traurig, dass das mit 'Ninja Warrior' gleichzeitig stattgefunden hat, aber es war eine Entscheidung, die ich bewusst für das Team gefällt habe", sagt Joel und macht deutlich, dass er diese Wahl nicht bereut.

Trotz verpasstem Sieg zieht Joel eine sehr positive Bilanz seiner TV-Reise. Vor allem die neu entdeckte Leidenschaft fürs Tanzen und die vielen Erfahrungen hinter den Kulissen wolle er nicht mehr missen. Er habe, wie er erzählt, "sehr, sehr, sehr viel Positives" mitgenommen, nicht nur für die Bühne, sondern auch fürs Leben. Besonders am Herzen liegen ihm die Menschen, die er durch die Show kennengelernt hat: Mit Malika will er unbedingt in engem Austausch bleiben, außerdem sei mit Schlagzeuger Gustav Schäfer (37) "eine schöne Freundschaft" entstanden. Auch mit Model Betty Taube (31) und Entertainer Ross Antony (51) möchte der Sportler weiter Kontakt halten.

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Imago Joel Mattli bei der Kennenlern-Show der 19. Staffel von "Let’s Dance" in Köln, Februar 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Finalisten 2026

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Instagram / joelmattli Joel Mattli und Malika Dzumaev, "Let's Dance"-Stars