Ehrlich: Fällt Joel Mattli nach "Let's Dance" in ein Loch?

Das Finale von Let's Dance liegt hinter ihm – doch Joel Mattli (32) lässt die Tanzreise auch von seiner Schweizer Heimat aus noch immer nicht los. Der Sportler und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) hatten sich in der diesjährigen Staffel der RTL-Show gemeinsam bis ins Finale gekämpft und dort den dritten Platz belegt. Für viele Fans ist Joel der eigentliche Sieger der Herzen. Nun meldet er sich via Instagram zu Wort und lässt die vergangenen Wochen nochmals Revue passieren. Vor allem fühle er "unendliche Dankbarkeit" für all den Support, den er erhalten habe. Doch eines fällt ihm besonders schwer: "Vermisse sie jetzt schon!", schreibt er über Malika.

Das tägliche, intensive Training habe die beiden fest zusammengeschweißt. Von der Verbindung zu seiner Tanzpartnerin zeigt sich Joel sichtlich berührt: "Dann diese unglaublich einmalige Verbindung zu Malika, die ich sowas von schätze", schwärmt er auf Instagram. Er habe außerdem jeden Tag etwas Neues über sie lernen dürfen. Neben seiner Beziehung zu Malika hat Joel bei der Show aber auch andere besondere Verbindungen geknüpft – mit Musiker Gustav Schäfer (37) sei gar eine Art "Bromance" entstanden. Zumindest auf eine baldige Wiedersehen-Möglichkeit freut sich Joel schon: die anstehende Live-Tour, bei der er wieder Zeit mit Malika verbringen kann. Gleichzeitig rechnet er auch damit, nach dem Showende in ein Tief zu fallen: "Die Tage jetzt werden bestimmt auch ein bisschen traurig. Weil ich glaube, es ist auch normal, dass man in ein Loch fällt, nach so einer Zeit." Für ihn sei das aber nur ein Zeichen dafür, "wie wunderschön die Zeit war".

Dass das Finale für Joel mit einem Dämpfer endete, war dem Sportler direkt nach der Show noch deutlich anzumerken. Besonders die Bewertung seines Freestyles – für den er lediglich 27 Punkte erhielt – hatte ihn schwer getroffen. Den Sieg holte sich schließlich Anna-Carina Woitschack (33), die mit ihrer Tanzpartnerin einen nahezu perfekten Finalabend hinlegte. Joel gönnt ihr den Triumph nach eigenen Angaben aus vollem Herzen.

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RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und Malika Dzumaev, Improtanz bei "Let's Dance"

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Imago Moderator Daniel Hartwich, der blutende Joel Mattli und Tanzpartnerin Malika Dzumaev in der zehnten Live-Show von "Let’s Dance" in Köln, 15.05.2026

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RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Joel Mattli im "Let's Dance"-Finale 2026

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