Liebe? Kate Cassidy zeigt neuen Mann nach Liam Paynes Tod

Rund 20 Monate nach dem Tod ihres früheren Freundes Liam Payne (†31) scheint Influencerin Kate Cassidy wieder verliebt zu sein. Die 27-Jährige teilte jetzt auf TikTok ein Video, das sie lachend in den Armen eines gutaussehenden Mannes zeigt – er trägt sie dabei buchstäblich auf Händen. Dazu schrieb sie schwärmerisch: "Ich liebe es, verknallt zu sein", und ergänzte den Clip mit dem Schriftzug: "Wenn man es weiß, weiß man es". Wer der Mann ist, verriet Kate nicht.

Ihre Fans reagierten begeistert auf das Video. "Ich freue mich für sie, sie verdient es, weiterzumachen, und Liam liebt sein Mädchen dafür, dass sie stark geblieben ist", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Ich weiß, dass Liam sich für dich freut. Los, Mädchen." Erst kürzlich hatte Kate noch auf der Plattform offen zugegeben, jeden potenziellen Flirt mit dem verstorbenen Musiker zu vergleichen, den sie als "verdammt heiß, witzig, lieb und großzügig" beschrieb. Auch ein Date-Erlebnis, bei dem ein Mann ihre Freundin die eigene Rechnung zahlen ließ, schilderte sie ihren Fans mit den Worten, Liam hätte so etwas "nie" gemacht.

Liam war am 16. Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren nach einem Sturz vom Balkon eines Hotels in Buenos Aires ums Leben gekommen. Er und Kate waren zwei Jahre lang ein Paar gewesen. Die Influencerin hat sich seither immer wieder öffentlich zu ihrer Trauer geäußert und in der Vergangenheit auch Kritik einstecken müssen – sowohl von Fans als auch von Nahestehenden des Sängers. Trotzdem machte sie stets deutlich, dass sie nicht aufhören werde, über ihn zu sprechen: "Wenn ein Mensch stirbt, stirbt er zweimal – einmal, wenn er wirklich stirbt, und ein zweites Mal, wenn du aufhörst, über ihn zu reden. Ich werde nicht zulassen, dass Liam zweimal stirbt."

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Instagram / kateecass Kate Cassidy im Januar 2026

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TikTok / Kateecass Kate Cassidy mit unbekanntem Mann, Juni 2026

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Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne