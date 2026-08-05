Das Netz tobt: Kate Cassidy glättet ihr Haar im Restaurant

Kate Cassidy sorgt gerade auf TikTok für mächtig Gesprächsstoff. Die US-amerikanische Influencerin teilte kürzlich einen Clip, der ihre Follower in zwei Lager spaltet: Darin ist zu sehen, wie sie beim Dinner-Date mitten im Restaurant ihr kleines, batteriebetriebenes Glätteisen auspackt und sich Strähne für Strähne durch die Haare zieht. In der Caption zum Video schreibt die Social-Media Bekanntheit dazu: "Mein Date war peinlich berührt." Der Clip hat inzwischen Hunderttausende Klicks gesammelt und eine hitzige Debatte entfacht.

In den Kommentaren geht es rund. Viele Fans kennen das Kampf-gegen-Frizz-Problem nur zu gut und feiern Kates Lösung als "genial" – sie wollen sogar den Link zum Produkt wissen, das die Influencerin laut einem eigenen Kommentar im TikTok-Shop gekauft hat. Doch es gibt auch jede Menge Gegenwind: "Es ist so eklig, das über dem Teller zu machen", schreibt eine Nutzerin. Eine andere erklärt: "Ich würde das auf der Toilette machen, ich will keine Haare in meinem Essen." Und manche haben durchaus Verständnis dafür, dass Kates Begleitung sich bei der Aktion geschämt hat.

Auch abseits dieses viralen Restaurant-Moments stand Kate zuletzt immer wieder im Fokus. In den vergangenen Tagen zeigte sie auf Instagram, dass sie sich ein Tattoo mit der Zahl 444 entfernen lässt, das mit Liam Payne (†31) verbunden war. Kate war von 2022 bis 2024 mit dem Musiker liiert, der im Oktober 2024 gestorben ist. Nachdem sie im April 2026 verriet, sich wieder bereit für das Liebesleben zu fühlen, folgte eine kurze Liaison – die jedoch endete, weil sie ihren neuen Begleiter zu oft mit ihrem verstorbenen Ex Liam verglichen hatte. Nun deutet der aktuelle Clip darauf hin, dass die Influencerin wieder jemanden datet – im Netz sprechen allerdings viele gerade weniger über ihre Begleitung als über ihr Glätteisen am Tisch.

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Instagram / kateecass Influencerin Kate Cassidy, 2026

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Instagram / kateecass Kate Cassidy, Model

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IMAGO / Bestimage Liam Payne und Kate Cassidy, März 2024