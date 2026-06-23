Kate Cassidy zeigt peinliches Date nach Liams Tod

Fast zwei Jahre nach dem Tod von Liam Payne (†31) scheint Kate Cassidy bereit für einen neuen Lebensabschnitt zu sein. Auf TikTok teilte die Influencerin jetzt Eindrücke von einem Doppeldate mit einer Freundin. Die Unterhaltung mit den beiden Männern verlief allerdings nicht ganz wie erhofft: "Eigentlich bin ich erschöpft", hört man einen der Männer sagen. Als die beiden Frauen ihre Begleiter zu ihren sportlichen Interessen befragten, wurde schnell klar, dass die Begeisterung nicht auf Gegenseitigkeit beruhte. Die Männer konnten mit Lacrosse, Football, Cricket und Soccer offenbar wenig anfangen, bis Kate schließlich trocken fragte: "Weißt du, wie man Punkte macht?" Den Clip kommentierte sie scherzhaft mit "Double Date Saga" – eine Anspielung auf das offenbar etwas holprig verlaufene Doppeldate.

Doch das war nicht alles, was Kate in diesen Tagen mit ihrer Community teilte. Kurz nach dem Video postete sie auch ein altes Foto von sich und Liam, unterlegt mit dem Song "Cinderella" von Mac Miller (†26). Dazu schrieb sie schlicht: "Love u 4ever." Dass sie trotz neuer Dates weiterhin um ihren verstorbenen Partner trauert, hatte sie bereits im April deutlich gemacht. Damals erklärte sie auf Instagram: "Ich bin bereit, wieder zu daten. Es ist anderthalb Jahre her, dass Liam gestorben ist." Gleichzeitig betonte sie jedoch, dass neue Liebe nichts an ihren Gefühlen für den ehemaligen One-Direction-Star ändere: "Ich werde Liam immer lieben und das wird sich nie ändern, egal wen ich treffe."

Liam war am 16. Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren verstorben, nachdem er vom Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires gestürzt war. Er und Kate hatten sich im Oktober 2022 kennengelernt und ihre Beziehung wenige Monate später öffentlich gemacht. Bis zu seinem Tod waren die beiden ein Paar. Liam hinterlässt seinen Sohn Bear, den er mit seiner Ex-Partnerin Cheryl Cole (42) hat. Medienberichten zufolge soll sein Vermögen dem Neunjährigen zugutekommen und bis zu dessen Volljährigkeit teilweise in einem Treuhandfonds verwaltet werden.

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Getty Images Liam Payne und Kate Cassidy im Dezember 2022

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Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne

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Getty Images Liam Payne und Kate Cassidy im Januar 2023