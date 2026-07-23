Das steckt hinter Gabbriette Bechtels drei Hochzeitslooks

Gabbriette Bechtel hat Matty Healy (37), den Frontmann von The 1975, geheiratet – und für ihren großen Tag gleich drei maßgeschneiderte Couture-Looks gewählt. Das Pariser Luxuslabel Matières Fécales, das alle drei Outfits entworfen hat, verrät nun auf Instagram die Details hinter den außergewöhnlichen Designs. Das Brautkleid mit dem Namen "Gabriella" ist eine von der viktorianischen Mode inspirierte Silhouette aus naturfarbenem Seidentaft mit feinen Mikroplissees, aufwendigen Tülldetails und einer von Hand eingerissenen Schleppe. Für die Hochzeitsprobe entschied sich Gabbriette für den Look "Leigh", der auf einem schwarzen Archivkleid im Margiela-Stil basiert und mit dem typischen Tülleffekt des Hauses überarbeitet wurde – ihr persönliches "Something Old". Später folgte mit "Healy" ein weißer, maßgeschneiderter Anzug aus weichem Lammleder für die Afterparty.

Alle drei Outfits wurden mit maßgefertigten Schuhen aus der Kollaboration von Matières Fécales und Christian Louboutin abgerundet. Der Hochzeitsschleier sowie ein kleines Partyhütchen aus Satin stammen vom renommierten Hutmacher Stephen Jones. In seinem Instagram-Post gibt das Label außerdem Einblicke in die Entstehung der Looks: Alles habe mit einer Direktnachricht begonnen, gefolgt von 30 Skizzen, die Designer Steven während eines Fluges anfertigte. Danach folgten mehr als fünf Monate intensiver Arbeit im Atelier. Vogue begleitete die letzte Anprobe und hielt den emotionalen Moment fest, in dem Gabbriettes Mutter Chayo und ihre beste Freundin Bailey die fertigen Couture-Looks zum ersten Mal sahen. Das Label bezeichnete diesen Augenblick als besonders bewegend – und als Erinnerung daran, worum es bei Brautmode im Kern geht: um Liebe.

Für Matières Fécales war die Zusammenarbeit mit Gabbriette ein besonderer Meilenstein: Es war die erste Brautkollektion des Labels überhaupt. "Gabbriette, die erste Matières-Fécales-Braut. Es war uns eine Ehre und ein Privileg, für die furchtlose Schönheit Gabbriette drei maßgeschneiderte Couture-Brautlooks für ihre Hochzeit zu entwerfen", schreibt das Modehaus und ergänzt: "Wir haben in jeden einzelnen Stich unendlich viel Liebe einfließen lassen." Matières Fécales ist bekannt für seine posthumane, avantgardistische Ästhetik, mit der das Label bewusst klassische Schönheitsideale hinterfragt – eine Haltung, die sich auch in den drei außergewöhnlichen Brautlooks widerspiegelt. Die Hochzeit selbst fand im Castillo del Lago in Los Angeles statt, dem ehemaligen Anwesen von Madonna.

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Imago Gabbriette Bechtel, Model

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Getty Images Gabbriette Bechtel bei der Saint Laurent Womenswear F/W 2024-2025 Show während der Paris Fashion Week

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Instagram / gabbriette Model Gabbriette Bechtel und Sänger Matty Healy