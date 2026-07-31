Matty Healy und Gabbriette sind verliebt in Flitterwochen

Frisch vermählt und schon im Flitterwochen-Glück: Matty Healy (37) und seine neue Ehefrau Gabbriette Bechtel wurden jetzt beim Strandurlaub in Kalifornien fotografiert – nur elf Tage nach ihrer glamourösen Hochzeit in Hollywood. Die beiden wirkten dabei sichtlich verliebt: Das Paar knutschte, lachte zusammen und genoss die malerische Aussicht aufs Meer. Gabbriette zeigte sich im schwarzen Bikini und präsentierte dabei ihre durchtrainierte Figur sowie ihre zahlreichen Tattoos. Matty war in blauen Badeshorts unterwegs und ließ ebenfalls seine Körperkunst sehen.

Geheiratet hatten die beiden am 18. Juli bei einer glamourösen Zeremonie in Los Angeles. Laut Daily Mail gaben sie sich im Castillo del Lago das Jawort – einem Anwesen, das einst Madonna (67) gehörte – und zwar direkt unterhalb des Hollywood-Zeichens kurz vor Sonnenuntergang. Unter den Gästen waren unter anderem Charli XCX (33), Schauspielerin Emily Ratajkowski (35), Model Alex Consani sowie Mattys Bandkollegen von The 1975. Die Braut soll dabei in einem wunderschönen weißen Kleid die Treppe hinuntergeschritten sein. Nach der Zeremonie unterhielt Matty seine Frau und die Gäste mit einem Auftritt gemeinsam mit seiner Band.

Matty und Gabbriette sind seit September 2023 ein Paar, nachdem sie in New York City erstmals zusammen gesichtet worden waren. Ihre Verlobung gaben sie 2024 bekannt – nach einer neun Monate andauernden Romanze. Gabbriette, die aus Orange County, Kalifornien, stammt, ist als Model, Social-Media-Star und Musikerin bekannt. Sie war Leadsängerin und Songwriterin der von Charli XCX gegründeten Punkpop-Band Nasty Cherry. Mattys Mutter Denise Welch, bekannt aus der britischen Talkshow "Loose Women", äußerte sich anlässlich der Verlobung begeistert über ihre künftige Schwiegertochter: "Sie ist alles, was ich mir in einer Schwiegertochter wünschen würde." Über den Verlobungsring verriet sie zudem: "Schwarzer Diamant, er hat ihn für sie anfertigen lassen."

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Getty Images Matty Healy, Sänger

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Getty Images Gabbriette Bechtel bei der Saint Laurent Womenswear F/W 2024-2025 Show während der Paris Fashion Week

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Getty Images Matty Healy, Musiker