Die Show stehlen? Taylor-Swift-Fans kritisieren Matty Healy

Kaum war Taylor Swift (36) unter der Haube, folgte ihr Ex Matty Healy (37) mit seiner eigenen Hochzeit – und das sorgt im Netz für reichlich Wirbel. Der Frontmann der Band The 1975 hat Gabbriette Bechtel zur Frau genommen, nur wenige Wochen nach der Hochzeit der Sängerin mit Travis Kelce (36). Seitdem überschlagen sich die Reaktionen von Taylor-Swift-Fans, die dem Musiker vorwerfen, der Popsängerin bewusst die Show stehlen zu wollen.

Auf X machen die sogenannten Swifties ihrem Ärger Luft. "Erstaunlich, wie die Ehe plötzlich zum Speedrun wird, wenn der Ex zuerst heiratet", schreibt ein User. Ein anderer kommentiert provokant: "Matty hat die Schlagzeilen der letzten zwei Wochen gesehen und gesagt: 'Halt mein Bier.'" Ein weiterer fügt hinzu: "Der Zeitplan ist sehr eng. Taylors Hochzeit war gerade mal eine Woche her, und Matty sagte: 'Nein, ich bin als Nächster dran.'" Dabei dürfte das Timing schlicht Zufall sein: Taylor und Travis hatten ihre Hochzeitspläne bis kurz vor dem großen Tag streng geheim gehalten. Es wäre also kaum möglich gewesen, die eigene Feier bewusst rund um diesen Termin zu planen.

Matty und Taylor hatten vor etwa drei Jahren eine kurze Beziehung geführt. Die Romanze soll der Sängerin später als Inspiration für einige Texte ihres Albums "The Tortured Poets Department" gedient haben. Matty und Gabbriette waren rund ein Jahr verlobt, bevor sie sich kürzlich das Jawort gaben. Geheiratet wurde im Castillo del Lago, einer Villa in den Hollywood Hills, die einst Madonna (67) gehörte. Die Zeremonie fand bei Sonnenuntergang im Garten des Anwesens statt, direkt unterhalb des berühmten Hollywood-Zeichens.

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Getty Images Matty Healy auf der Bühne im Jahr 2023

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Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre

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ActionPress / Backgrid Matty Healy und Gabbriette Bechtel im Juni 2024