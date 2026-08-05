Gabbriette zeigt neue Bilder ihrer Hochzeit mit Matty Healy

Gabbriette Bechtel hat auf Instagram jetzt erstmals private Aufnahmen ihrer Hochzeit mit The 1975-Frontmann Matty Healy (37) veröffentlicht. Die Bilder zeigen emotionale und intime Momente der glamourösen Feier, die vergangenen Monat in Los Angeles stattfand. Auf einem Schnappschuss liegen sich die Frischvermählten innig in den Armen, auf einem anderen küsst Matty seiner Frau zärtlich den Hals. Daneben gewährt Gabbriette ihren Fans auch einen Blick auf ihre außergewöhnlichen Brautlooks: von einem eleganten schwarzen Kleid vor der Trauung bis hin zu ihrem aufwendigen Spitzenbrautkleid mit dramatischem Schleier.

Auch abseits der romantischen Pärchenmomente geben die Fotos einen Einblick in den besonderen Tag. Zu sehen sind unter anderem entspannte Szenen auf dem Rasen vor der Hochzeitslocation sowie Aufnahmen des Paares, das gemeinsam eine Zigarette raucht. Begeisterte Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Charli XCX (34), Kim Kardashian (45), Jordyn Woods (28), Moderator Nick Grimshaw (41) sowie die Models Stella Maxwell (36) und Alexa Chung (42) hinterließen Kommentare unter dem Beitrag. Auch Mattys Mutter Denise Welch meldete sich zu Wort und schrieb begeistert: "Oh wow, Gabi."

Matty und Gabbriette wurden erstmals im September 2023 miteinander in Verbindung gebracht. Im Juni 2024 sorgte das Model dann mit einem auffälligen schwarzen Ring am Ringfinger für Verlobungsspekulationen, bevor sich die beiden schließlich das Jawort gaben. Mittlerweile genießen der Musiker und seine Frau offenbar ihren Ehealltag in vollen Zügen: Erst vor Kurzem zeigten sie sich bei ihren Flitterwochen entspannt und verliebt am Strand in Kalifornien. Mit den neuen Bildern lässt Gabbriette ihre Fans nun noch einmal an ihrem ganz besonderen Tag teilhaben.

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Getty Images Gabbriette Bechtel bei der Saint Laurent Womenswear F/W 2024-2025 Show während der Paris Fashion Week

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Instagram / gabbriette Model Gabbriette Bechtel und Sänger Matty Healy

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Instagram / gabbriette Matty Healy und seine Freundin Gabriella Bechtel, mit Lorde, Charli XCX und Co., Februar 2025