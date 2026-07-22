"Magisch": Denise Welch schwärmt von Matty Healys Hochzeit

Matty Healy (37) und Gabbriette Bechtel haben geheiratet! Der Frontmann der Band The 1975 und das Model gaben sich am vergangenen Samstag in Los Angeles das Jawort – und feierten ihre Hochzeit offenbar mit einem dreitägigen Fest voller besonderer Momente. Die Zeremonie fand im kleinen Kreis mit Familie und engen Freunden statt. Zu den Gästen gehörte unter anderem Sängerin Charli XCX (33). Auch Mattys stolze Mutter Denise Welch war mit von der Partie und meldet sich nun auf Instagram zu Wort.

"Dieses Wochenende waren die magischsten drei Tage meines Lebens! Ich kann es kaum erwarten, es mit euch zu teilen!", schwärmte die Schauspielerin in einem emotionalen Beitrag. Zu den veröffentlichten Bildern und Videos markierte Denise auch einige ihrer Freundinnen, darunter ihre ehemalige "Coronation Street"-Kollegin Sally Dynevor. Offenbar genossen die Frauen die besonderen Momente rund um die Hochzeit gemeinsam und feierten das frisch vermählte Paar in Los Angeles. "Alle Tanten zusammen in LA", schrieb Denise zu den Aufnahmen.

Ihre Verlobung hatten Matty und Gabbriette im Juni 2024 öffentlich gemacht. Damals zeigte das Model auf Instagram einen großen schwarzen Ring am Finger und schrieb dazu: "The 1975 zu heiraten ist sehr brat." Matty teilte den Beitrag anschließend in seiner Story. Seine Mutter Denise bestätigte die Nachricht wenig später in der Sendung "Loose Women" und schwärmte von ihrer zukünftigen Schwiegertochter: "Sie ist alles, was ich mir in einer Schwiegertochter wünschen würde. Ich bin begeistert."

Die Hochzeit des Sängers und seiner Partnerin wurde schließlich durch ein offizielles Statement der Vertreter des Paares bestätigt: "Matty Healy und Gabbriette Bechtel haben gestern in einer privaten Zeremonie in Los Angeles geheiratet, im Beisein ihrer Familie und engen Freunde." Doch die Trauung sorgte nicht nur für Glückwünsche, sondern auch für Diskussionen im Netz. Der Grund: Sie fand nur wenige Wochen nach der Hochzeit von Mattys Ex Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) statt. Auf X äußerten einige Fans ihren Unmut. "Erstaunlich, wie die Ehe plötzlich zum Speedrun wird, wenn der Ex zuerst heiratet", schrieb ein Nutzer.

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Instagram / denise_welch Denise Welch und Matty Healy

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ActionPress / Backgrid Matty Healy und Gabbriette Bechtel im Juni 2024

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Instagram / gabbriette Gabbriette Bechtel, Musikerin

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

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