Funkelnder Klunker: Matty Healy und Gabbriette sind verlobt!

Bei Matty Healy (35) scheinen wohl bald die Hochzeitsglocken zu läuten! Der The-1975-Musiker ist seit der gescheiterten Romanze mit Taylor Swift (34) mit der Influencerin Gabbriette Bechtel zusammen – und diese gibt die überraschenden Neuigkeiten nun in ihrer Instagram-Story bekannt! Dort teilt sie ein Foto ihrer Hand, die mit einem funkelnden Diamantring und einem großen Stein geschmückt ist. "The 1975 zu heiraten, ist frech", schreibt sie dazu. In einem zweiten Schnappschuss zeigt sie den Klunker am Ringfinger in den Spiegel – trotz der freudigen Nachricht zeigt sie sich wie gewohnt mit Pokerface.

Schon im Februar wurde deutlich, dass Matty ernste Absichten hat, was die Beziehung mit seiner Partnerin angeht. Das Bandmitglied stellte die Beauty schon nach wenigen Monaten seiner Familie vor. Auf Bildern, die Daily Mail veröffentlichte, ist zu sehen, wie die zwei das Theaterstück seiner Mutter Denise Welch in Manchester besuchten. Auch sein Vater Tim Healy und dessen neue Gattin Joan Anderton waren anwesend.

In der Vergangenheit machte der "Somebody Else"-Interpret weniger mit guten Nachrichten auf sich aufmerksam. Seine Skandale in der Vergangenheit zogen viele Negativschlagzeilen nach sich. Ein Grund dafür, dass sich die Fans von Sängerin Taylor große Sorgen um sie machten. Die Beziehung endete allerdings schon nach nur wenigen Wochen. "Er hat mit ihr Schluss gemacht, um sie davor zu bewahren, ihre Karriere zu zerstören!", vermuten ihre Fans auf X, nachdem die "Trouble"-Interpretin neue Musik veröffentlicht hatte, die Derartiges andeutete.

Gabbriette Bechtel, Musikerin

Model Gabbriette Bechtel und Sänger Matty Healy

