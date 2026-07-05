Während sie heiratete: Das trieb Taylors Ex Matty Healy

Während Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) sich im Madison Square Garden in New York das Jawort gaben, verbrachte ihr Ex Matty Healy (37) einen ganz normalen Tag an der Westküste. Der Frontmann von The 1975 wurde am Freitag, dem 3. Juli, in Los Angeles beim Mittagessen mit seiner Verlobten Gabbriette Bechtel gesichtet. Auf Fotos, die das Promiportal TMZ veröffentlichte, laufen Matty und das Model Arm in Arm durch die Straßen von L.A., weit entfernt von der Glamour-Hochzeit seiner früheren Flamme. Während die Musikikone in New York ihr Brautkleid trug, setzte Matty in Kalifornien offenbar auf einen entspannten Couple-Alltag.

Die neue Frau an seiner Seite datet Matty seit Herbst 2023, nachdem seine kurze Liaison mit Taylor im Sommer desselben Jahres geendet hatte. Im Juni 2024 machte der Musiker Gabbriette einen Antrag, seitdem plant das Paar seine eigene Hochzeit. Dass es damit nun ernst wird, verriet Mattys Mutter Denise Welch vor Kurzem in "Tom's Hirschsprung's Podcast". Dort plauderte die Schauspielerin aus, dass ihr Sohn und Gabbriette bereits im Juli vor den Traualtar treten wollen. "Matty heiratet im Juli, worüber wir uns sehr freuen", schwärmte sie und erklärte, wie sehr sie auf den großen Tag ihres Sohnes hinfiebere.

Für Matty schließt sich damit ein Kapitel, das vor vielen Jahren mit ersten Liebesgerüchten um ihn und Taylor begann. Die Sängerin hatte mehrere Konzerte seiner Band besucht. Damals erzählte Matty in einem Radiointerview, sie hätten Telefonnummern ausgetauscht und er würde zu einem Date mit ihr sicher nicht nein sagen. Später sorgten Aussagen des Rockers über eine mögliche Beziehung mit einer so berühmten Künstlerin für Diskussionen. Während Taylor nun als frisch verheiratete Frau an der Seite von Footballstar Travis durchs Leben geht, scheint auch Matty privat angekommen zu sein – mit seiner Verlobten Gabbriette an seiner Seite und den eigenen Hochzeitsvorbereitungen im Fokus.

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Getty Images, Getty Images Taylor Swift und Matty Healy

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ActionPress / Backgrid Matty Healy und Gabbriette Bechtel im Juni 2024

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ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023