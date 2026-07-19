Matty Healy heiratet seine Gabbriette auf Madonnas Anwesen

Matty Healy (37) und seine Gabbriette Bechtel haben sich das Ja-Wort gegeben! Der Sänger der Band The 1975 und das Model heirateten am Samstagnachmittag in einer glamourösen Zeremonie im Castillo del Lago, einer Villa in den Hollywood Hills, die einst Madonna gehörte. Das Paar gab sich bei Sonnenuntergang im Garten des Anwesens das Eheversprechen – direkt unterhalb des berühmten Hollywood-Zeichens. Zu den prominenten Gästen gehörten laut Daily Mail unter anderem Charli XCX (33) mit ihrem Ehemann George Daniel (36), der ebenfalls Mitglied bei The 1975 ist, Anastasia Karanikolaou (29), Quenlin Blackwell (25) sowie die Supermodels Alex Consani und Devon Lee Carlson.

Für den großen Moment erschien Matty in einem klassischen schwarzen Smoking mit weißem Hemd und schwarzer Fliege, während Gabbriette in einem atemberaubenden weißen Kleid mit langer Schleppe strahlte. Ein Insider berichtete gegenüber Daily Mail, dass die Braut "um Punkt 19 Uhr" geküsst wurde. Die Hochzeitsfeier fand ebenfalls auf dem Anwesen statt – und der Bräutigam persönlich sorgte mit einem Auftritt zusammen mit seiner Band für musikalische Unterhaltung. Auf Fotos, die Just Jared vorliegen, sieht das Paar überglücklich und zufrieden mit der Zeremonie aus.

Zuvor hatte Gabbriette bereits einige Fotos ihres Junggesellinnenabschieds gepostet – und die hatten es in sich. In Las Vegas ließ es das Model mit Freunden ordentlich krachen. Auf Instagram zeigte sie sich in einem weißen Braut-Look mit Minirock, Blazer und High Heels. Der spektakulärste Moment: Ein vermeintlicher Polizist legte ihr Handschellen an, warf sie sich über die Schulter und trug sie die Treppe hinauf zu einem Privatjet. Dazu gab es jede Menge Glamour-Programm: ein Elvis-Imitator als Stimmungsmacher, personalisierte Dom-Pérignon-Flaschen und sogar ein Auftritt von Dita Von Teese (53). Im Hintergrund prangte ein Transparent mit der Aufschrift "Ich habe Gabbriettes Junggesellenabschied in Las Vegas 2026 überlebt".

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Getty / Francois Durand, Getty / Phillip Faraone Matty Healy und Gabbriette Bechtel

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Instagram / gabbriette Gabbriette Bechtel bei ihrem JGA mit dem Fake-Polizisten, Juni 2026

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Instagram/ gabbriette Burlesque-Ikone Dita Von Teese und Gabbriette Bechtel, Juni 2026