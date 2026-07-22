Gabbriette heiratet Matty Healy in bewusst zerrissenem Kleid

Gabbriette Bechtel hat "The 1975"-Sänger Matty Healy (37) geheiratet – und dabei mit ihrem Brautkleid für Aufsehen gesorgt. Die Zeremonie fand laut Page Six im Castillo del Lago in Los Angeles statt, dem früheren Anwesen von Madonna (67). Für ihr Hochzeitsoutfit wählte die Social-Media-Persönlichkeit ein weißes Seidensatinkleid des avantgardistischen Pariser Luxusmodelabels Matières Fécales. Die Marke ist berühmt für ihre posthumane, dystopische Ästhetik, die traditionelle Vorstellungen von Schönheit herausfordert. Das Kleid bestach durch ein von Hand plissiertes Oberteil und eine dreifache Schleppe, dazu kamen absichtlich ausgefranste Kanten dank der sogenannten Déchiré-Technik des Hauses. Dazu trug sie einen Schleier des legendären Hutmachers Stephen Jones und Pumps aus einer Kollaboration von Matières Fécales mit Christian Louboutin.

Doch das weiße Kleid war nur eines von insgesamt drei Outfits, in denen Gabbriette an ihrem Hochzeitswochenende erschien. Vor der Trauung zeigte sie sich in einem schwarzen Kleid, das aus einem Vintage-Kleid von Martin Margiela gefertigt wurde, das die Braut bereits besaß. Gegenüber dem Magazin Vogue erklärte sie: "Ist Brautmode immer weiß? Offensichtlich nicht. Brautmode ist das, was man daraus macht. Ich war schon immer ein Fan von schwarzer Kleidung, und es fühlte sich richtig an, dieses Kleid, das ich so lange geliebt habe, neu zu interpretieren." Zur After-Party wechselte sie in ein zweiteiliges Lammleder-Ensemble mit Pelzdetails und ausgefransten Tüllsäumen sowie ein weißes Satin-Reiterhütchen, ebenfalls von Stephen Jones. Die drei Looks wurden aus 30 Entwürfen ausgewählt und in über vier Monaten gefertigt.

Dass Gabbriette einen Sinn für das Unkonventionelle hat, zeigte sich bereits vor der Hochzeit: Zu ihrem Junggesellinnenabschied trug sie einen Vintage-Tweed-Anzug von Chanel, der so gestaltet war, als würde er an den Säumen auseinanderfallen. Auch ihr Verlobungsring folgte keiner klassischen Tradition – Matty hatte ihr nach einem Jahr Beziehung keinen funkelnden Solitär geschenkt, sondern einen seltenen schwarzen Diamantring, umgeben von einem Ring aus weißen Diamanten. Die Hochzeit war ein großes Ereignis: Unter den Gästen befanden sich unter anderem Charli XCX (33) mit ihrem Ehemann George Daniel (36), der ebenfalls Mitglied der Band "The 1975" ist, sowie mehrere bekannte Models und Social-Media-Persönlichkeiten.

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Getty / Francois Durand, Getty / Phillip Faraone Matty Healy und Gabbriette Bechtel

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Instagram / gabbriette Gabbriette Bechtel posiert auf dem Red Carpet

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Instagram / gabbriette Model Gabbriette Bechtel und Sänger Matty Healy

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