Mehr Gage bei "HIMYM": Neil Patrick Harris sorgt für Wirbel

Ein altes Interview von Neil Patrick Harris (53) sorgt aktuell für hitzige Diskussionen im Netz. Ein Clip aus einem Auftritt des Schauspielers in der Howard (72)-Stern-Show aus dem Jahr 2023 ist auf X wieder viral gegangen – und darin gibt der How I Met Your Mother-Star offen zu, bei den Gehaltsverhandlungen für die CBS-Erfolgsserie lange auf einen Soloweg gesetzt zu haben. Während die Kollegen gemeinsam verhandeln wollten, bevorzugte Neil einen anderen Kurs – weil er der Meinung war, mehr verdient zu haben als jene, die "weniger geleistet" hätten.

In dem Interview mit Moderator Howard Stern erklärte Neil die damalige Situation: Als die Serie in die Syndication ging, also ab etwa Staffel vier oder fünf, stand das Ensemble vor der Wahl, gemeinsam oder einzeln zu verhandeln. Neil bekannte sich dabei klar zum Einzelkämpfer-Lager. "Ich wollte nicht das Geld von jemand anderem – ich wollte einfach, dass mein Team so hart wie möglich für mich kämpft", sagte er. Erst für die neunte und letzte Staffel stimmte er einer gemeinsamen Lösung zu, da er zu diesem Zeitpunkt fand, dass alle Castmitglieder ihren Wert bewiesen hätten. Laut Howard verdienten alle Beteiligten am Ende 218.000 Euro pro Woche.

"How I Met Your Mother" lief von 2005 bis 2014 auf CBS. Neil spielte darin den Frauenheld Barney Stinson, eine Rolle, die ihn nach Jahren als Kinderstar mit der Medizinserie "Doogie Howser, MD" erneut in die erste Reihe des amerikanischen Fernsehens katapultierte. Zu seinen Serienpartnern zählten unter anderem Alyson Hannigan (52), die durch "Buffy the Vampire Slayer" und American Pie bereits vor der Serie einem breiten Publikum bekannt war, sowie Josh Radnor (51) und Cobie Smulders (44), für die "How I Met Your Mother" den großen Durchbruch bedeutete. Im Netz fällt das Urteil über Neils Verhalten gespalten aus: Viele Nutzer kritisieren sein Vorgehen als unsolidarisch und ziehen Vergleiche zum Friends-Cast, der stets gemeinsam verhandelt hatte. Andere hingegen verteidigen ihn und argumentieren, dass Barney das eigentliche Zugpferd der Serie gewesen sei.

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Getty Images Neil Patrick Harris, Schauspieler

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Getty Images Neil Patrick Harris bei den Tony Awards 2026 in New York

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Ben Gabbe/Getty Images Der Hauptcast von "How I Met Your Mother"