So geht Neil Patrick Harris mit Nüchternheit von Partner um

Neil Patrick Harris (52) und David Burtka (50) haben verraten, wie sie mit unterschiedlichen Trinkgewohnheiten durch ihren Alltag und durch Partys kommen und was das für ihre Ehe bedeutet. In der Sendung "Today With Jenna & Friends" sprachen der Schauspieler und der Koch in New York mit Jenna Bush Hager über ihr neues Buch "Both Sides of the Glass: Paired Cocktails and Mocktails to Toast Any Taste". Während Neil weiterhin ab und zu zu einem Drink greift, lebt David seit neun Jahren nüchtern und beide feiern trotzdem gern gemeinsam, mit Freundinnen, Freunden und ihren Kindern.

David erklärte im Gespräch, warum ihn das Thema so umtreibt: "Ich bin seit neun Jahren nüchtern, also war ich es leid, hinten zu stehen und nur Sprudelwasser zu trinken", sagte er bei Today With Jenna & Friends. Die Moderatorin lobte, wie authentisch das Buch ihren Alltag abbilde: "Du bist nüchtern, du nicht, aber ihr sprecht seit neun Jahren darüber." Neil betonte, wie wichtig Rücksichtnahme ist: "Teil des Zusammenseins, und wir sind seit fast 20 Jahren zusammen, ist respektvoll zu sein", sagte er. Ein Apéritif vor einem schicken Dinner müsse nicht bedeuten, dass die Person ohne Alkohol "still dasitzt und nichts macht". Genau deshalb liefern sie in ihrem Buch zu jedem Cocktail die passende alkoholfreie Variante – keine überzuckerten Säfte, sondern erwachsene Drinks zum Genießen. David ergänzte: "Wir wollen alle einbeziehen, auch unsere Kinder. Sie lieben einen Mocktail." Sohn Gideon und Tochter Harper, die Zwillinge der beiden, stoßen so ebenfalls gerne mit alkoholfreien Kreationen an. Neil erklärte zudem, er habe etwas machen wollen, "das es so noch nicht gab": ein Buch, das Cocktails und Mocktails kombiniert – auch als Geschenk, "wenn man nicht weiß, ob jemand trinkt oder nicht".

Privat zeigen die beiden seit Jahren, wie stark ihr Team funktioniert. Im September feierte Neil den elften Hochzeitstag mit einem innigen Instagram-Post an David: "Elf Jahre verheiratet... wie die Zeit vergeht! Danke, dass du immer da bist, dass du meine Konstante bist. Ich liebe dich." Wer die beiden außerhalb von TV-Studios erlebt, sieht häufig gemeinsame Abende im Freundeskreis, liebevoll arrangierte Dinner und kleine Familienrituale, bei denen die Gastgeberrolle sichtbar Freude macht. David, der als gelernter Koch gerne die Küche übernimmt, und Neil, der das Inszenieren liebt, treffen sich dabei in der Mitte – ob beim Dekor, bei der Playlist oder eben bei Gläsern, die für alle passen. So wird aus einem Abend mit Champagner und Shaker genauso ein Fest wie aus einer Runde mit Kräuter-Mocktails im gleichen Glas.

Instagram / nph David Burtka und Neil Patrick Harris im April 2024

Getty Images David Burtka und Neil Patrick, Juli 2022

https://www.instagram.com/p/DNyPyY24mCC/ David Burtka und Neil Patrick Harris mit ihren Kindern Gideon Scott und Harper Grace Burtka-Harris