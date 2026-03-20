"How I Met Your Mother"-Cast hatte immer Angst vor Absetzung

Neil Patrick Harris (52) blickt auf die Kultsitcom How I Met Your Mother zurück – und verrät, warum hinter den Kulissen nie Routine einkehrte. In einer neuen, zweiteiligen Folge des Podcasts "How We Made Your Mother" erzählt der Schauspieler, dass Cast und Team ständig mit einer Absetzung rechneten. Im Podcast, der in Partnerschaft mit Audacy und The Office Ladies Network entsteht, sind neben Neil auch Gastgeber Josh Radnor (51) und Miterschaffer Craig Thomas miteinander im Gespräch. "Wir fühlten uns nie sicher", sagt Neil im Podcast. "Wir dachten die ganze Zeit, dass wir abgesetzt werden könnten. Dieser Hunger hielt alle wach – Autoren, Schauspieler, alle. Wir haben uns nie ausgeruht."

Im Talk spricht Neil sehr offen – auch über seine Arbeit an der Rolle des Barney Stinson. Obwohl der Anzugträger auf dem Bildschirm als draufgängerischer Charmeur auftrat, war Neil als Darsteller am Set oft unsicher. "Ich war damals als Schauspieler bedürftig und unsicher. Ich habe nie eine Szene beendet und gedacht: 'Das war ein Volltreffer'. Ich habe immer gefragt: 'Findest du das gut? Pam, bist du zufrieden? Wollen wir es nochmal machen?'", schildert er im Podcast. Die Fassade der Figur erklärt er so: "Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Barney irgendwie kaputt war. Der Anzug war eine Rüstung. Er versteckte Aufrichtigkeit und Verletzlichkeit hinter Großspurigkeit, weil er so überlebte." "How I Met Your Mother" lief von 2005 bis 2014 und erzählte in Rückblenden die Geschichte von Ted, der in New York zusammen mit seinen Freunden Marshall, Lily, Robin und Barney durchs Leben ging. Der erste Teil der Doppelfolge des Podcasts mit Neil startet am 16. März, Teil zwei folgt am 23. März 2026.

Ein Blick zurück zeigt, wie stark der Zusammenhalt schon früh war. In einem exklusiven Gespräch mit dem Magazin People erinnerte sich Neil bereits daran, dass alle in der ersten Staffel "einfach die beste Zeit" hatten. "In den ersten wirklich vier Staffeln dachten wir nicht, dass es eine weitere geben würde, und jedes Mal, wenn wir fertig waren, dachten wir, es sei vorbei. Dann war es eine schöne Überraschung, wenn wir zurückkamen", sagte er dort. Auch die aktuelle Reunion im Podcast knüpft an diese Nähe an: Josh, der in der Serie Ted spielte, und Craig holen Neils Erinnerungen ins Heute. Abseits des Mikros hält der Star sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

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Getty Images Neil Patrick Harris im März 2025

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Getty Images Josh Radnor, Schauspieler

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Getty Images Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Josh Radnor, Alyson Hannigan und Jason Segel im Januar 2012