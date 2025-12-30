So vermögend sind die "How I Met Your Mother"-Stars heute

Es ist kaum zu glauben, dass die Kultserie How I Met Your Mother vor über 20 Jahren ihre Premiere feierte. Am 19. September 2005 startete die Sitcom, in der Josh Radnor (51), Jason Segel (45), Alyson Hannigan (51), Cobie Smulders (43) und Neil Patrick Harris (52) die Zuschauer durch neun Staffeln begeisterten. Mit dem Serienfinale im Frühjahr 2014 haben die Stars nicht nur große Erfolge in ihren Karrieren verbuchen können, sondern auch beeindruckendes Vermögen eingespielt. Besonders herausragend dabei laut "Celebrity Net Worth": Jason Segel und Neil Patrick Harris, die mit jeweils knapp 42,5 Millionen Euro auf dem Konto nach wie vor an der Spitze stehen – ebenso wie Bob Saget (†65), der als Erzähler Teil des Erfolgscasts war.

Auch die anderen Hauptdarsteller können sich finanziell sehen lassen: Alyson Hannigan, bekannt als Lily Aldrin, bringt es auf stolze 34 Millionen Euro. Josh Radnor, den Fans als Ted Mosby kennen, hat ein Vermögen von rund 25,5 Millionen Euro angesammelt. Cobie Smulders, die als Robin Scherbatsky die Clique bereicherte, verfügt über 21 Millionen Euro. Das Schlusslicht bildet Cristin Milioti (40), die als die lang erwartete "Mutter" auftrat. Sie hat ein geschätztes Vermögen von 5 Millionen Euro. Die Serie bleibt ein Fan-Favorit, und wer Lust hat, in die Geschichten der New Yorker Gruppe einzutauchen, kann "How I Met Your Mother" bei Streaming-Diensten wie Netflix, Hulu und Disney+ abrufen.

Privat haben die Schauspieler der Serie ebenfalls interessante Entwicklungen hingelegt. Jason Segel beispielsweise hat sich nicht nur der Schauspielerei, sondern auch dem Schreiben zugewandt und ist als Kinderbuchautor tätig. Neil Patrick Harris wiederum begeistert immer wieder mit seiner humorvollen Seite und glänzt häufig in Varieté-Shows oder auf den sozialen Medien mit seiner Familie. Der 2022 verstorbene Erzähler Bob Saget, bekannt aus der 80er-Jahre-Sitcom "Full House", wird für viele immer als legendäre Stimme der Serie in Erinnerung bleiben. Die Serie bleibt auch heute noch ein Stück Fernsehgeschichte, das einen ganz besonderen Platz in den Herzen ihrer Fans einnimmt.

"How I Met Your Mother"-Cast

https://www.instagram.com/p/Cthvi-5v7PX/?hl=de Neil Patrick Harris, 2023 via Instagram

Getty Images Jason Segel, Schauspieler

Getty Images Bob Saget, Schauspieler