Neil Patrick Harris & David sind "coole Dads" für ihre Kids

Neil Patrick Harris (52) und David Burtka (51) plauderten bei den Tony Awards im Interview mit E! News offen über das Leben mit ihren Teenagern. Dabei verriet David, dass er sich bei den Freunden der Kinder umgehört hat: "Mir wurde von ihren anderen Freunden gesagt, dass sie uns mögen und wir die coolen Väter sind", berichtete er stolz. Neil geriet ebenfalls ins Schwärmen, als es um seine Kinder ging: "Was ich an Harper und Gideon liebe, ist, dass sie wirklich großartige Sinne für Humor haben. Sie bringen uns sehr zum Lachen", sagte er. Auch in die andere Richtung funktioniere der Spaß – zumindest manchmal.

Neil räumte mit einem Schmunzeln ein, dass das Lachen der Kids über seine und Davids Witze womöglich nicht immer ganz uneigennützig sei: "Sie lachen manchmal über unsere Witze, was sich wie ein Sieg anfühlt. Wahrscheinlich ist es nur eine Darbietung ihrerseits. Sie lachen über unsere Witze, damit sie uns um Geld für einen Matcha bitten können. Aber ich nehme es. Über jedes Lachen, das ich bekommen kann, freue ich mich." Über die aktuelle Lebensphase der Familie zeigte sich Neil insgesamt begeistert. "Sie sind Highschool-Teenager. Sie machen super viel Spaß, sind super unabhängig", sagte er. David fügte hinzu: "Sie wollen dich wirklich nicht unbedingt dabeihaben, aber du musst da sein, falls sie fallen." Was die Zukunft der beiden angeht, kann sich Neil gut vorstellen, dass Harper und Gideon den Weg in die Unterhaltungsbranche einschlagen werden. "Es würde mich nicht überraschen, wenn sie beide in irgendeiner Form in die Entertainmentwelt einsteigen", erklärte er, fügte aber hinzu, dass er zunächst ein Studium befürworte.

Neil und David sind seit 2014 verheiratet und zeigen sich regelmäßig gemeinsam in der Öffentlichkeit. Erst kürzlich waren sie zusammen mit ihren Zwillingen bei der "Family Equality's Night at the Pier Gala" in New York City aufgetreten, wo sie mit dem Luminary Award ausgezeichnet wurden. Überreicht wurde ihnen der Preis von Elton John (79) und dessen Ehemann David Furnish (63). Bei der Gala präsentierten sie sich als eingeschworenes Quartett, das gemeinsame Erlebnisse und gegenseitige Unterstützung großschreibt.

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https://www.instagram.com/p/DNyPyY24mCC/ David Burtka und Neil Patrick Harris mit ihren Kindern Gideon Scott und Harper Grace Burtka-Harris

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Instagram / nph Neil Patrick Harris und David Burtka mit ihren Kids Harper und Gideo, Juni 2024

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Getty Images David Burtka, Gideon Burtka-Harris, Neil Patrick Harris und Harper Grace Burtka-Harris bei der Broadway-Premiere von "The Lost Boys" in New York