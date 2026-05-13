Neil Patrick Harris und Familie erhalten Luminary Award

Neil Patrick Harris (52) hat sich gemeinsam mit seiner Familie bei einem besonderen Event in New York City gezeigt. Der Schauspieler erschien zusammen mit seinem Ehemann David Burtka (50) und den gemeinsamen 15-jährigen Zwillingen Gideon und Harper bei der "Family Equality's Night at the Pier Gala" in den Chelsea Piers. Anlass für den glamourösen Familienauftritt war eine besondere Ehrung: Neil und David wurden dort mit dem Luminary Award ausgezeichnet. Der Preis wurde ihnen von keinen Geringeren als Elton John (79) und seinem Ehemann David Furnish (63) überreicht, wie Just Jared berichtet.

Die Auszeichnung erhielten die beiden laut der Organisation "in Anerkennung ihrer Sichtbarkeit, ihres Engagements und ihrer dauerhaften Unterstützung für LGBTQ+-Familien". Family-Equality-CEO Darra Gordon erklärte, warum die Wahl in diesem Jahr auf Neil und David gefallen sei: "Neil und David ziehen zwei Teenager groß und nutzen dabei ihre Bekanntheit, um zu zeigen, wie liebevolle und engagierte LGBTQ+-Elternschaft aussieht. Diese Art von Repräsentation ist wichtig. Sie sagt unseren Kindern, dass sie dazugehören." Auf Instagram meldete sich Neil nach der Gala sichtlich gerührt zu Wort.

"Wir waren so geehrt, von @familyequality mit dem Luminary Award bei der diesjährigen Gala ausgezeichnet zu werden. (...) Ein absolut wunderbarer Abend für eine bemerkenswerte Organisation. Ich bin so stolz auf meine Familie", schrieb er dort. Neil und David sind seit 2014 verheiratet. Kennengelernt hatten sich die beiden bereits 2004. Ihre Zwillinge Gideon und Harper kamen im Oktober 2010 per Leihmutterschaft zur Welt. Neil ist vor allem durch seine Rolle als Barney Stinson in der Erfolgsserie How I Met Your Mother bekannt, die er über neun Staffeln hinweg verkörperte.

Anzeige Anzeige

Instagram / nph Neil Patrick Harris und seine Familie 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Neil Patrick Harris bei den Creative Arts Emmy Awards 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / nph David Burtka und Neil Patrick Harris mit ihren Kindern Gideon und Harper