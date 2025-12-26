Neil Patrick Harris moderiert Quizshow "What's in the Box?"

Neil Patrick Harris (52) übernimmt die Rolle des Moderators in der neuen Netflix-Show "What's in the Box?", die am 17. Dezember an den Start geht. In der Quizshow treten acht Zweierteams gegeneinander an. Das Ziel? Herauszufinden, welche Preise sich in geheimnisvollen Boxen verbergen. Neben strategischem Denken und umfangreichem Trivia-Wissen sind auch soziale Fähigkeiten gefragt, denn die Teams müssen wichtige Entscheidungen treffen, die über ihren Verbleib in der Show entscheiden können. Neil Patrick beschreibt seine Aufgabe als Moderator als emotionalen Drahtseilakt, da er nicht nur für spannende Fragen sorgen, sondern auch die Geschichten und Emotionen der Kandidaten einfangen müsse.

Inspiration für seine Gastgeberrolle fand Neil Patrick bei Jeff Probst, dem langjährigen Moderator der Erfolgsserie "Survivor". Im Gespräch mit dem Magazin People sagte der How I Met Your Mother- und "Uncoupled"-Star: "Ich kanalisiere meinen inneren Probst." Er bewundere, wie Jeff die Teilnehmer auch durch intensive Situationen führe. "Er ist mit den Leuten draußen vor Ort und kommentiert live, während sie unglaubliche körperliche Leistungen vollbringen. Wenn sich jemand verletzt, weiß er genau, wie er reagieren muss", zeigte sich Neil Patrick begeistert von den Moderationskünsten seines Vorbilds. Bei "What's in the Box?" möchte er eine Art "emotionales Barometer für die Kandidaten" sein und sich dabei an Jeffs Moderationsart orientieren. Der Fokus bei der Quizshow liege Neil Patrick zufolge jedoch auf dem Spiel und den eindrucksvollen Überraschungen, die die Kandidaten erwarten. Zu den Preisen zählen unter anderem außergewöhnliche Erlebnisse wie Reisen und musikalische Events. Auch Wendungen, unerwartete Enthüllungen und prominente Gastauftritte sollen für Spannung sorgen.

Für den Schauspieler, der bereits Award-Shows wie die Oscars moderiert hat, ist das Quiz auch eine Möglichkeit, Familien und Freunde vor den Bildschirm zu locken. "Man kann auch von zu Hause mitmachen", erzählte er und verwies auf die weniger klassischen, aber dennoch kniffligen Fragerunden, bei denen jeder eine Chance habe. Neil Patrick, der privat mit Ehemann David Burtka (50) und den Zwillingen Gideon und Harper ein harmonisches Familienleben führt, genießt bei diesem Projekt vor allem den unterhaltsamen Aspekt. "Man kann die ganze Staffel an einem Abend verschlingen", schwärmte der Star. Die Show verspricht also durch und durch großes Entertainment – nicht zuletzt wegen der beeindruckenden Preise und Harris' engagierter Moderation.

Getty Images Neil Patrick Harris im März 2025

Getty Images Neil Patrick Harris, Schauspieler

Instagram / nph Neil Patrick Harris und David Burtka mit ihren Kids Harper und Gideo, Juni 2024