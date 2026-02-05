"How I Met Your Mother"-Star Josh Radnor begrüßt erstes Baby

Babyglück bei Josh Radnor (51) und Jordana Jacobs: Der How I Met Your Mother-Star hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass er gemeinsam mit seiner Ehefrau sein erstes Kind begrüßt hat – einen Sohn. Die Überraschung: Der Kleine kam schon vor einigen Monaten zur Welt, wie der Schauspieler auf Instagram verrät. Dazu postet Josh eine kleine Fotogalerie mit Kuschel- und Krankenhausmomenten. Die frischgebackenen Eltern strahlen um die Wette – Details wie Name und genaues Geburtsdatum behalten sie jedoch für sich.

In seinem Post schwärmt Josh von den ersten Wochen als Familie und seinem kleinen Sprössling. "Sein Lächeln erhellt den Raum. Er ist super aufmerksam und nachdenklich. Er wird hypnotisiert, wenn ich ihm auf der Gitarre etwas vorspiele. Er findet das Wort 'Baba Ghanoush' urkomisch. Er ist die reine Freude und Jordana und ich sind begeistert, dass er da ist", schreibt der Serienstar. Zudem bedankt er sich bei den Hörerinnen und Hörern seines Podcasts "How We Made Your Mother", wo er die Neuigkeit bereits zuvor angedeutet hatte.

Josh und Jordana hatten sich 2022 kennengelernt. Während eines Trips zum Nationalpark Joshua Tree in Kalifornien stellte er seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Im Januar 2024 wurde schließlich im Schnee geheiratet. Zuletzt hatte der Schauspieler bereits erzählt, wie sehr er das Eheleben schätze. "Es ist fantastisch. Ich liebe es", schwärmte er im Gespräch mit dem Magazin People und verriet, dass er besonders die gemeinsamen Morgen und Abende zu schätzen wisse, wenn sich die beiden nach vollen Tagen wiedersehen.

Instagram / joshradnor Schauspieler Josh Radnor mit seinem Baby

Instagram / joshradnor Jordana Jacobs mit ihrem Baby

