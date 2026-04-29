Red Carpet: Neil Patrick Harris strahlt mit den Zwillingen

Ein besonderer Familienauftritt: Neil Patrick Harris (52) erschien kürzlich zusammen mit seinem Ehemann David Burtka (50) und den gemeinsamen Zwillingen Gideon (15) und Harper (15) auf dem roten Teppich. Anlässlich der Broadway-Premiere des Musicals "The Lost Boys" im Palace Theatre in New York City posierten die vier gemeinsam für die Kameras – und das in aufeinander abgestimmten Outfits. Neil zeigte sich allerdings nicht nur als stolzer Familienvater, sondern auch als Star des Abends: Der Schauspieler ist Co-Produzent und Investor des Bühnenstücks, das auf dem Vampirfilmklassiker aus den 1980ern basiert.

Modetechnisch zogen die vier eindeutig an einem Strang: Alle vier trugen Looks in Schwarz und Rot. Der How I Met Your Mother-Star kombinierte ein rotes Sakko mit einem schwarzen T-Shirt und Jeans, David setzte auf einen komplett schwarzen Look mit roter Krawatte. Gideon trug einen schwarzen Anzug mit kariertem Schwarz-Rot-Hemd, während Harper in einem roten Minikleid mit schwarzem transparentem Oberteil und einem flauschigen schwarzen Mantel glänzte. Für die Öffentlichkeit sind Auftritte der gesamten Patchwork-Familie eher selten – umso größer war das Interesse der Fotografen an dem gemeinsamen Red-Carpet-Moment.

Dass Neil und David eine enge Bindung zu ihren Kindern pflegen, machten sie bereits vor rund zwei Jahren deutlich. Gegenüber People sprach Neil damals offen über das Heranwachsen der Zwillinge: "Sie machen das wirklich gut. Es ist schön zu sehen, wie sie die Welt navigieren, jetzt, da sie Teenager sind, mit einem gewissen Maß an Wissen und Selbstbewusstsein." Auch David zeigte sich stolz und verriet, dass die Freunde der Kinder ihnen ein besonderes Kompliment gemacht haben: "Wir werden definitiv als die coolsten Eltern aus allen Freundesgruppen bezeichnet."

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Getty Images David Burtka, Gideon Burtka-Harris, Neil Patrick Harris und Harper Grace Burtka-Harris bei der Broadway-Premiere von "The Lost Boys" in New York

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Getty Images Neil Patrick Harris, Schauspieler

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Instagram / nph Neil Patrick Harris und David Burtka mit ihren Kids Harper und Gideo, Juni 2024