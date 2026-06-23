"Off Campus": So gelingen Allie und Hannahs Looks

Die Amazon-Prime-Serie Off Campus begeistert nicht nur mit ihrer Geschichte rund um das Leben an der Briar University, sondern hat auch einen echten Style-Hype ausgelöst. Besonders die Outfits der beiden Hauptfiguren Allie Hayes und Hannah Wells, gespielt von Mika Abdalla (26) und Ella Bright (19) sorgen im Netz für Aufsehen. Kostümbildnerin Charlene Akuamoah hat gegenüber E! News verraten, was hinter den Looks steckt. "Ich habe darüber nachgedacht, wer die Serie schaut und wie sich die Zuschauer mit diesen Charakteren identifizieren und wie sie sich kleiden würden", erklärte sie.

Für Allies Garderobe verfolgt Charlene ein klares Konzept: Die Mode soll ihre kreative Seele als Theaterstudentin zeigen und trotzdem so wirken, als könnte sie sie wirklich im College-Alltag tragen. "Ich glaube, die Menschen fühlen sich von ihrem Stil angezogen, weil er sich wie eine Erlaubnis anfühlt, ausdrucksstark zu sein, ohne in eine einzige Ästhetik passen zu müssen", erklärte die Kostümbildnerin. Deshalb mischt Allie Boho-Einflüsse, aktuelle Trendteile, Vintage-Funde und Silhouetten, die an die 70er erinnern. Inspiration holte sich Charlene unter anderem aus Streetstyle-Fotos, Runway-Looks und Kultfilmen wie "Almost Famous". Allie achtet laut Charlene nicht auf Trends oder Regeln, sondern zieht nach Stimmung an, was sie will – vom Fußballtrikot zur Boho-Maxisilhouette ist alles erlaubt. Mit Allies Partylook, der von Jennifer Lopez (56)' legendärem Dschungelkleid inspiriert wurde, löste die Serie außerdem einen neuen Hype in den sozialen Medien aus.

Ganz anders geht Charlene bei Hannah vor. Ihr Style soll die typische Girl-next-door-Ausstrahlung unterstreichen, gleichzeitig aber auch zeigen, dass die Studentin mit traumatischen Erfahrungen ringt und Schutz sucht. "Weil Hannah durch eine traumatische Erfahrung navigierte, fühlte es sich wichtig an, dass ihre Kleidung ihr Bedürfnis nach Sicherheit und Komfort widerspiegelte, während sie immer noch süß war", erzählte die Kostümdesignerin. Deshalb tauchen vertraute Teile wie bunte Cardigans, weiche Pullis, Jeans und der Denim-Minirock immer wieder auf – bewusst wiederholt und in neuen Kombinationen gestylt. Layering ist außerdem ein fester Bestandteil ihres Looks. Wichtig ist Charlene dabei, dass Hannah keine XXL-Garderobe hat, sondern eine Handvoll Lieblingsstücke, die ihr Sicherheit geben – ein Kleiderschrank, der sich für viele Zuschauerinnen ähnlich vertraut anfühlen dürfte wie der eigene.

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Amazon Content Services LLC Mika Abdalla als Allie in "Off Campus"

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Liane Hentscher / Prime © Amazon Content Services LLC Mika Abdalla als Allie Hayes in "Off Campus"

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Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"