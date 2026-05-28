"Off Campus" löst neuen Hype um J.Los Dschungelkleid aus

Jennifer Lopez (56) sorgt mit einem ihrer legendärsten Fashion-Momente wieder für Gesprächsstoff – und das ausgerechnet dank einer College-Lovestory auf Prime Video. In der neuen Serie "Off Campus" taucht eine detailverliebte Hommage an ihr grünes Dschungelkleid von Versace auf, das die Sängerin im Jahr 2000 bei den Grammy Awards trug. In einer Partyszene erscheint Allie Hayes, gespielt von Mika Abdalla (26), in einer fast identischen, tief ausgeschnittenen grünen Robe und tanzt zu Jennifers Hit "On the Floor" mit Seriencharmeur Dean Di Laurentis, dargestellt von Stephen Kalyn. Die Szene verbreitete sich rasant auf Social Media – und landete schließlich sogar direkt bei Jennifer, die die Serie öffentlich lobte.

Hinter dem viralen Moment steckt jede Menge Feinarbeit im Kostümfundus. Kostümdesignerin Charlene Akuamoah verriet auf Instagram, dass sie gemeinsam mit einer Kollegin und einer Einkäuferin "die ganze Welt abgesucht" habe, um einen Stoff zu finden, der dem Original-Look so nahe wie möglich kommt. Als der vermeintlich perfekte Stoff endlich ankam, passte jedoch die Farbe nicht – kurzerhand wurde der Stoff mit grüner Farbe übersprüht und anschließend zum Kleid verarbeitet, inklusive eines Ersatzkleids für alle Fälle. Am Ende saß die nachgeschneiderte Robe an Mika "auf den Millimeter genau", wie Charlene schwärmte. Der Aufwand zahlte sich gleich doppelt aus: Die Szene wurde online zum viralen Hit, und auch Jennifer zeigte sich begeistert. Auf X lobte sie die Serie öffentlich, zudem nutzte sie die virale "Off Campus"-Szene als Canvas-Video für ihren Song "On the Floor" auf Spotify.

Das Original-Dschungelkleid gilt als eines der ikonischsten Outfits der Popkultur. Jennifer trug es bei den Grammy Awards im Jahr 2000 – und löste damit angeblich sogar die Entwicklung der Google-Bildersuche aus, weil die Nachfrage nach Fotos des Looks so überwältigend war. Doch wie SpotOnNews berichtet, war die Sängerin gar nicht die Erste, die das Versace-Stück trug. Bereits 1999 hatte Model Amber Valletta (52) die Kreation auf dem Laufsteg präsentiert. Noch im selben Jahr zeigte sich auch Donatella Versace (71) persönlich in einer ärmellosen Version des Kleides. Und Ex-Spice-Girl Geri Halliwell (53) erschien damit sogar rund einen Monat vor Jennifer in der Öffentlichkeit – im Januar 2000.

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Liane Hentscher / Prime © Amazon Content Services LLC Mika Abdalla als Allie Hayes in "Off Campus"

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Getty Images Jennifer Lopez bei den Grammy Awards 2000 in Los Angeles

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Getty Images Jennifer Lopez und Donatella Versace auf der Mailand Fashion Week 2019