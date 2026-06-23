Patchwork-Moment: Jennifer Lopez mit Fin Affleck unterwegs

Jennifer Lopez (56) zeigt einmal mehr, wie gut ihr Patchworkmodell funktioniert: Die Sängerin wurde bei einem seltenen Familienabend in Los Angeles gesichtet – an ihrer Seite ihr Teenager Oskar Muñiz – früher als Emme bekannt – sowie Fin Affleck, das Kind ihres Ex-Mannes Ben Affleck (53) mit Jennifer Garner (54). Gemeinsam besuchten die drei ein Konzert von Ariana Grande (32) auf deren aktueller Welttournee und mischten sich unter die Fans in der Arena. Wie das Magazin People berichtet, erschien Jennifer in einem cremefarbenen, besonders schicken Look und genoss den Abend sichtbar entspannt mit den beiden Teens.

Modequeen Jennifer setzte für den Ausflug auf eine fließende, cremefarbene Bluse mit weit geschnittenen Caprihosen im selben Ton. Dazu kombinierte die Sängerin transparente High Heels und eine braune Hermès-Kelly-Bag im Krokolook. Ihr Haar trug sie glatt und offen, das Make-up war mit dunklem Beerenton auf den Lippen deutlich glamouröser – abgerundet wurde der Look von einer übergroßen Sonnenbrille. Oskar wählte ein lässiges Outfit aus schwarzen, weiten Jeans und einem Mesh-Jersey-Top, während Fin in Denim-Shorts und weiß karierter Bluse eher casual unterwegs war. Laut People zeigten sich alle drei gut gelaunt und wirkten vertraut.

Jennifer hat die Zwillinge Max und Oskar mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (57), während Ben aus seiner Ehe mit Jennifer Garner die Kinder Violet, Fin und Samuel hat. Jennifer und Ben hatten ihre Liebe 2021 neu entfacht und im Juli 2022 zunächst in Las Vegas geheiratet, später folgte eine große Feier in Georgia. Zwei Jahre nach der großen Zeremonie reichte die Sängerin jedoch die Scheidung ein.

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Collage: Instagram / jlo, Imago Collage: Links: Jennifer Lopez und Emme Maribel Muñiz, November 2024, Rechts: Fin Affleck nahe Ben Afflecks neuem Anwesen in Los Angeles unterwegs

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Getty Images Brett Goldstein und Jennifer Lopez bei der New-York-Premiere von "Office Romance" im Regal Union Square.

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Instagram / jennifer.garner Ben Affleck mit seinen beiden Töchtern Violet und Seraphina