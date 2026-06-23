Savannah Guthrie weint im Live-TV um ihre vermisste Mutter

In der "Today"-Show ist es für Savannah Guthrie (54) am Dienstagmorgen im NBC-Studio emotional geworden: Die Moderatorin brach am Moderationstisch in Tränen aus, als in der Sendung über neue Entwicklungen im Fall ihrer vermissten Mutter Nancy Guthrie berichtet wurde. Ein Erpresserbrief soll darauf hindeuten, dass die 84-Jährige tot ist. Während der Live-Sendung saß Savannah mit ihrem Kollegen Craig Melvin am Tisch, der ihre Hand hielt und ihr sichtbar beistand. Mit tränenerstickter Stimme wandte sich die TV-Bekanntheit direkt an die Zuschauer und bat eindringlich um Hilfe.

Craig sprach Savannah in dem bewegenden Moment Mut zu und sagte in der Sendung, ihr täglicher Einsatz in dieser Situation sei bemerkenswert. Savannah machte gleichzeitig deutlich, dass sie die Berichterstattung ihrer Sendung nicht selbst kommentieren wolle, die Lage ihre Familie aber jeden Tag begleite. "Wir sind in Qualen, und wir können keinen Frieden finden", sagte sie unter Tränen im Live-TV. Außerdem appellierte sie an alle Menschen mit Informationen, sich zu melden. "Bitte tut das Richtige für uns, für unsere Familie, für unsere Kinder. Wir lieben unsere Mutter, und wir werden nie aufhören, nach ihr zu suchen", erklärte sie. Nach Angaben der Ermittler bittet auch das FBI weiter um Hinweise und setzt eine Belohnung von bis zu 50.000 Dollar [ca. 43.603 Euro] für Informationen aus, die zu Nancy oder zu den Beteiligten führen.

Der Fall beschäftigt Savannah und ihre Familie bereits seit Monaten. Nancy war Anfang Februar aus ihrem Zuhause in Tucson im US-Bundesstaat Arizona verschwunden, woraufhin die Journalistin vorübergehend eine Auszeit von "Today" nahm. In den vergangenen Wochen waren bereits zwei rätselhafte Schreiben bekannt geworden, die laut Berichten von lokalen Medien und Air Mail von den Ermittlern als potenziell glaubwürdig eingestuft werden. Demnach war zunächst eine Lösegeldforderung von mehreren Millionen Dollar erhoben worden, später folgte eine weitere Nachricht, die auf Nancys Tod hindeuten soll. Für Savannah, ihre Schwester, ihren Bruder und die ganze Familie ist der Fall damit nicht nur eine Schlagzeile, sondern ein persönlicher Ausnahmezustand.

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Imago Savannah Guthrie und ihre Mutter Nancy

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy

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Getty Images Savannah Guthrie, 2024