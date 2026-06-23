So wurde Isabel Haugseng zur Frau an Erling Haalands Seite

Erling Haaland (25) zählt zu den besten Fußballern der Welt – doch abseits des Rasens hat der Manchester-City-Stürmer in Isabel Haugseng Johansen eine Partnerin gefunden, die ihn schon seit Kindheitstagen kennt, berichtet das Magazin People. Die beiden wuchsen im norwegischen Bryne auf und spielten beide für den dortigen Verein Bryne FK. Seit etwa 2021 sind sie offiziell ein Paar, und im Dezember 2024 wurden sie gemeinsam Eltern eines Sohnes. Während der Fußballprofi auf dem Platz im Rampenlicht steht, ist seine Partnerin heute oft im Stadion an seiner Seite und unterstützt ihn bei seinen Spielen. Dass Fußball im Hause Haaland allgegenwärtig ist, hatte Isabel in der Vergangenheit angedeutet: Manchmal sei ihr das ständige Thema Fußball im Alltag sogar etwas zu viel.

Dass die beiden heute zusammen sind, geht übrigens auf Isabel zurück. Wie Erling im September 2025 beim norwegischen Sender NRK erzählte, machte sie den ersten Schritt: "Sie hat mir eine Nachricht geschickt. Sie spielte im gleichen Verein wie ich, Bryne. Sie war diejenige, die mich ausgecheckt hat. Nicht ich sie." In einem gemeinsamen YouTube-Video im Oktober 2025 ergänzte Isabel, dass sie es als Schicksal betrachtet, dass die beiden sich gefunden haben – auch wenn Erling zugab, sich an gemeinsame Begegnungen aus der Kindheit kaum erinnern zu können.

Isabel war selbst einmal aktive Fußballerin. In dem YouTube-Video sprach sie offen über ihre Zeit beim Sport: "Ich war ehrlich gesagt nicht die Beste beim Dribbeln und so. Ich war eher schnell. Ich bin gerannt. Ich vermisse es sehr." Heute dreht sich ihr gemeinsames Leben nicht mehr ums Training, sondern ums Familienleben – und gelegentlich auch um entspannte Abende zu Hause. Erling verriet beim NRK-Auftritt, dass die beiden ihre Freizeit gern mit Kochen und Videospielen verbringen. Sein Sohn scheint ihm dabei noch zusätzlichen Rückenwind zu geben: Gegenüber der Associated Press erklärte er im Oktober 2025, dass er seit der Geburt des Kleinen in der besten Form seiner Karriere sei – weil er abends noch besser abschalten könne.

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Getty Images Erling Haaland mit seiner Partnerin Isabel im Juni 2023

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Getty Images Erling Haaland und Isabel Haugseng Johansen beim Ballon D'Or 2023

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Getty Images Erling Haaland, Fußballstar