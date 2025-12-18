Erling Haaland: Freundin genervt von Fußball-Dauerprogramm

Erling Haaland (25) hat in einer neuen Folge des Podcasts "The Rest is Football" offen über sein Privatleben gesprochen – und dabei verraten, was seine Beziehung derzeit auf die Probe stellt. Der Torjäger erzählte im Gespräch mit Gary Lineker und Alan Shearer, dass seine Freundin Isabel Haugseng Johansen genervt davon sei, wie oft er Fußball schaut. Erling greift, wenn er nicht selbst auf dem Rasen steht, fast täglich zur Fernbedienung. Beim Abendessen habe er sogar nach Live-Spielen gesucht und dann eingeschaltet, als Manchester United gegen West Ham spielte. "Meine Freundin beklagte sich: 'Ich habe Fußball so satt. Wir schauen es ständig'", berichtete er im Podcast.

Erling, der seit Dezember glücklicher Vater eines Sohnes ist, nahm die Kritik seiner Partnerin gelassen und erklärte, dass Fußballsucht quasi zu seinem Leben dazugehöre. Das Paar, das sich bereits zu Haalands Zeit in Dortmund näherkam, findet trotz Haalands vollem Terminkalender bei Manchester City und dem norwegischen Nationalteam Zeit füreinander. "Wir spielen Minecraft zusammen, bauen Häuser und verbringen einfach eine schöne Zeit", verriet der Stürmer. Für romantische Dates kocht der Norweger außerdem gerne, und gelegentlich gönnen sie sich einen Ausflug in ihre Heimatstadt Bryne, wo sie Kebab und Haalands Favoriten, Kebab-Pizza, genießen.

Isabel und Erling kennen sich bereits seit Jahren, da sie früher beide im selben Verein, Bryne FK, spielten. Sie machte den ersten Schritt in ihrer Beziehung, indem sie ihn über eine Nachricht kontaktierte. Seitdem wuchs die Bindung zwischen den beiden, und sie teilen heute auch außergewöhnliche Leidenschaften wie gemeinsames Zocken. Erling, der lange Zeit Single war, betonte in Interviews, dass man den richtigen Partner oft dann findet, wenn man nicht gezielt danach sucht. Das harmonische Familienleben und die gemeinsame Zeit lassen den Fußballer trotz stressiger Karrieresituationen zur Ruhe kommen.

Getty Images Erling Haaland mit seiner Partnerin Isabel im Juni 2023

Getty Images Erling Haaland und Isabel Haugseng Johansen beim Ballon D'Or 2023

Getty Images Erling Haaland im November 2024