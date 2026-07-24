So simpel wie genial: Erling Haaland wird zur Netz-Legende

Erling Haaland (26) ist längst mehr als nur ein Torjäger. Der norwegische Fußballstar hat sich im Internet zu einer echten Marke entwickelt – und das auf eine Art und Weise, die ihn von den meisten anderen Superstars unterscheidet. Statt PR-Team und glatt poliertem Image setzt der 26-Jährige auf Selbstironie: Er kommentiert Memes über seine Frisur, liked absurde Clips und postete zuletzt sogar ein Selfie mit Shrek-Filter. Während der Fußball-WM 2026 gewann er laut Bild ganze 31 Millionen neue Follower – nicht nur wegen seiner Treffer auf dem Platz, sondern auch wegen seiner Präsenz abseits davon.

Im Netz macht Erling regelmäßig von sich reden. Unter einem Meme mit Brautfrisur bedankte er sich scherzhaft für die "Inspiration", unter anderen Beiträgen kommentierte er schlicht mit "nice" – und tauchte sogar unter einem Tiramisu-Video auf. Fans durchsuchen inzwischen jeden neuen Beitrag über den Stürmer nach seinem Namen in den Kommentaren. Manche Influencer und Unternehmen bauen ihn mittlerweile sogar gezielt in ihre Posts ein, weil eine Reaktion von ihm für zusätzliche Reichweite sorgt. Dass ihn die Memes amüsieren statt zu nerven, machte er selbst deutlich: "Ich schaue auf mein Handy und sehe ständig neue Memes", sagte er und betonte: "Die Memes sind nicht von dieser Welt. Sie sind so lustig."

Zum Phänomen Erling im Netz gehören auch die berühmte "Viking Row", bei der er und seine Teamkollegen ein Wikinger-Boot nachahmen, Fan-Songs sowie Witze über seinen ungewöhnlichen Laufstil. Während viele Stars peinliche Fotos oder alberne Vergleiche am liebsten aus dem Netz tilgen würden, liefert Erling selbst immer wieder neues Material. Dabei feierte er gerade erst am 21. Juli seinen 26. Geburtstag – und dürfte damit erneut für reichlich Meme-Stoff gesorgt haben.

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Getty Images Erling Haaland im Viertelfinale der WM 2026 zwischen Norwegen und England in Miami Gardens

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Getty Images Erling Haaland, Fußballprofi

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Getty Images Erling Haaland, Fußballprofi