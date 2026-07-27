Mit Trommel: Erling Haaland bringt Hochzeitsgäste zum Rudern

Erling Haaland (26) sorgte am vergangenen Freitag bei der Hochzeit von Gianluigi Donnarumma und Alessia Elefante in Apulien für einen der auffälligsten Momente des Abends. Auf der Feier in der Nähe von Fasano trommelte der norwegische Fußballstar plötzlich den bekannten "Ro"-Jubel an und riss damit zahlreiche Gäste mit. In einem Video, das Gianluigi auf Instagram teilte und später auch auf X aufgetaucht ist, ist zu sehen, wie sich etliche Feiernde auf den Boden setzen und im Takt mit den Armen Ruderbewegungen machen. Mitten im Geschehen: Erling und auch Gianluigi selbst, die bei der ungewöhnlichen Einlage sichtlich Spaß hatten. Zuvor hatten der italienische Nationaltorwart und seine langjährige Partnerin sowohl standesamtlich als auch in der Kirche San Giorgio Martire geheiratet.

Der Jubel ist vor allem aus dem norwegischen Fußball bekannt und wurde bei der WM 2026 von Mannschaft und Fans immer wieder gefeiert. Dass Erling die Aktion nun ausgerechnet auf eine Hochzeit mitbrachte, machte den Moment für viele besonders. Unter den Gästen der Trauung befanden sich laut den vorliegenden Berichten mehrere prominente Namen aus der Fußballwelt, darunter Paolo Maldini, Nicolò Barella und Roberto Mancini. Im Mittelpunkt standen an diesem Tag aber natürlich Gianluigi und Alessia, die sich nach langer Beziehung das Ja-Wort gaben. Rund um die Feier kursierten vor allem Bilder und Clips, die die ausgelassene Stimmung der Hochzeitsgesellschaft zeigten.

Dass Erling auch abseits des Rasens für Aufmerksamkeit sorgt, passt zu seinem Auftritt in Apulien. Der Stürmer fällt in den sozialen Medien immer wieder mit lockeren und selbstironischen Momenten auf und zeigt sich dort oft deutlich ungekünstelter als viele andere Stars des Sports. Gerade diese Mischung aus Weltklasse auf dem Platz und spontanen Szenen daneben macht ihn für viele so interessant. Die Trommel-Einlage bei Gianluigis Hochzeit reiht sich damit in eine Serie von Auftritten ein, mit denen der Fußballer nicht nur als Sportler, sondern auch als unterhaltsame Persönlichkeit im Gedächtnis bleibt.

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Instagram / erling Erling Haaland, Juli 2026

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Getty Images Erling Haaland feiert Norwegens 2:1-Sieg gegen Brasilien bei der WM 2026 mit dem "Rudern"

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Getty Images Erling Braut Haaland führt das feierliche "Rudern" mit seinem Team an