Model teilt Deepfakes mit Erling Haaland für Instagram-Fame

Das norwegische Model Martine Mejlænder sorgt aktuell für Aufruhr im Netz – und das ausgerechnet rund um den Geburtstag von Fußballstar Erling Haaland (26). Der Manchester-City-Stürmer feierte vergangene Woche seinen 26. Geburtstag mit seiner langjährigen Freundin Isabel Haugseng Johansen auf einer Luxusjacht. Doch zeitgleich tauchten auf Instagram Bilder auf, die Erling vermeintlich an der Seite einer anderen blonden Frau zeigen: Martine. Die Fotos verbreiteten sich rasant, und viele Fans sind sichtlich verwirrt. Kommentare wie "Ist er nicht vergeben?" oder "Wer ist diese Frau?" häufen sich unter den Beiträgen.

Dabei handelt es sich bei den Aufnahmen laut dem Portal 20 Minuten um Deepfakes – also KI-generierte Bilder, die auf den ersten Blick täuschend echt wirken. Eine Romanze zwischen dem Fußballstar und dem Model soll es nie gegeben haben. Martine, Jahrgang 2004, ist allerdings eine reale Person: Sie betreibt laut Handelsregistereintrag ein Einzelunternehmen mit dem Geschäftsfeld "OnlyFans und Vlogging", das sie im Oktober 2025 anmeldete. Auf Instagram sammelte sie unter dem Account @norwegianblondiee inzwischen mehr als eine Million Follower. Die gefälschten Bilder werden dabei offenbar bewusst eingesetzt, um Aufmerksamkeit zu generieren und das Interesse an ihren kostenpflichtigen Inhalten zu steigern. Auf ihrem offiziellen Profil veröffentlicht Martine ausschließlich professionelle Modelfotos und Vlogs – Erling erwähnt sie dort mit keinem Wort. Zu seinem Geburtstag schrieb sie lediglich kryptisch-romantisch: "Alles Gute zum Geburtstag, meinem Lieblingsmenschen. Ich wünsche dir ein Jahr voller Glück, Erfolg und allem, was du verdienst." Erling selbst reagiert auf die künstliche Romanze gar nicht. Sein Medienteam sieht offenbar keinen Anlass für ein Dementi – jede Reaktion würde den Fake-Fotos nur noch mehr Reichweite verschaffen.

Dass ausgerechnet Erling für solche Aktionen herhalten muss, ist wohl kein Zufall. Der Norweger hat sich in den vergangenen Monaten zu einer echten Internetpersönlichkeit entwickelt. Während der Fußball-WM 2026 gewann er laut Bild allein 31 Millionen neue Follower – nicht nur wegen seiner Tore auf dem Platz, sondern auch wegen seiner Präsenz abseits davon. Seine wachsende Online-Bekanntheit macht ihn zu einem besonders attraktiven Namen für fragwürdige Marketingstrategien. Die kommerzielle Nutzung seines Gesichts ohne seine Zustimmung ist zwar rechtlich problematisch und kann gegen das Recht am eigenen Bild sowie gegen Wettbewerbsrecht verstoßen. Doch der Kampf dagegen ist mühsam: Wird ein Fake-Account gelöscht, tauchen meist kurz darauf neue auf.

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Getty Images Erling Haaland im WM-Viertelfinale 2026 zwischen Norwegen und England in Miami

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Instagram / norwegianblondiee Deepfake von Martine Mejlænder mit Erling Haaland, Juli 2026

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Getty Images Erling Braut Haaland führt das feierliche "Rudern" mit seinem Team an