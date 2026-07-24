Er lässt es krachen: Erling Haaland feiert 26. Geburtstag

Fußballstar Erling Haaland hat seinen 26. Geburtstag mit einer ausgelassenen Feier auf hoher See begangen. Der norwegische Nationalspieler verbrachte den besonderen Tag auf einer Jacht im Mittelmeer – und zwar in Gesellschaft von Freunden sowie seiner Partnerin Isabel Haugseng Johansen. Auf Instagram bedankte sich Erling bei seinen über 74 Millionen Followern für die zahlreichen Glückwünsche und ließ mit einem Foto von sich im Wikinger-Helm aufhorchen. Auch Fußballstar Neymar gehörte zu den Gratulanten.

Auf Social Media ließ Erling außerdem wissen, wie gut es ihm momentan geht. "Mein Leben hat sich für immer verändert! Und ich liebe es", schrieb er. Isabel gratulierte ihrem Freund ebenfalls öffentlich mit einem Pärchenfoto und den Worten "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz" – woraufhin Erling knapp mit "Nice" antwortete. Laut der norwegischen Zeitung Dagbladet hielt sich das Paar zum Geburtstag auf Sardinien auf. Neben dem Bootsausflug standen demnach auch eine Runde Golf, gutes Essen und ein Besuch im Dayclub auf dem Programm – wo der Torjäger kurzerhand selbst ans DJ-Pult trat.

Erlings Geburtstag fällt in eine Zeit, in der er ohnehin im Fokus der Öffentlichkeit steht. Erst kürzlich sorgte er mit seinem Urlaub für Schlagzeilen, als er beim Golftraining auf dem Jacht-Deck Bälle direkt ins Meer schlug und sich dafür heftige Kritik einhandelte. Sportlich gibt es hingegen Grund zur Freude: Die FIFA hat einen seiner Treffer bei der WM für die Wahl zum schönsten Tor des Turniers nominiert – einen Schuss aus 16 Metern im Achtelfinale gegen Brasilien. Fans können noch bis zum 27. Juli für dieses Tor abstimmen.

Anzeige Anzeige

Instagram / erling Erling Haaland, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / erling Erling Haaland, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Imago Erling Haaland im WM-Viertelfinale: Norwegen gegen England, 2026