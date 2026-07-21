"Zittert": Spanien-Star schießt erneut gegen Erling Haaland

Die spanischen Weltmeister lassen es in Madrid krachen – und mittendrin sorgt Marc Cucurella (27) mit einem Seitenhieb für den nächsten Haaland-Moment! Beim großen Empfang der Titelhelden in der Hauptstadt steigt der Linksverteidiger auf die Bühne, schnappt sich das Mikro und ruft in die heiße Sommernacht: "Haaland zittert!". Wie schon bei der EM 2024 stimmen die unzähligen Fans sofort ein und brüllen im Chor die bekannte Antwort: "Denn Cucurella kommt!" Vor der beeindruckenden Kulisse von rund zwei Millionen Menschen im Zentrum Madrids wird der kleine Singspruch so erneut zum Hit des Abends, während das Team ausgelassen seinen WM-Triumph feiert, wie Der Spiegel berichtet.

Bei der Feier selbst herrschte ausgelassene Stimmung: Die 26 Spieler des Nationalteams betraten nacheinander die Bühne, reckten den WM-Pokal in die Höhe und tanzten vor den rund 120.000 Menschen, die allein am Cibeles-Platz versammelt waren. Torschütze Ferran Torres (26) erhielt dabei ebenso begeisterten Applaus wie Jungstar Lamine Yamal (19), dessen bloße Namensnennung bereits ohrenbetäubenden Jubel auslöste. Trainer Luis de la Fuente fasste den Abend mit einer klaren Botschaft zusammen: "Gemeinsam sind wir stärker", rief er den Fans zu.

Marcs Haaland-Song hat mittlerweile eine längere Geschichte. Die Vollversion lautet: "Cucurella isst Paella, Cucurella trinkt Estrella. Haaland zittert, weil Cucurella kommt." Erstmals sang er ihn nach dem EM-Triumph 2024 auf der Bühne, woraufhin Erling (26) einen Monat später beim ersten Aufeinandertreffen antwortete: mit einem Treffer. Der norwegische Stürmer zeigte sich danach betont entspannt und erklärte laut Der Spiegel: "Cucurella ist ein lustiger Mann. In der vergangenen Saison hat er mich nach meinem Trikot gefragt und in diesem Sommer singt er ein Lied über mich. Mir ist das ziemlich egal." Marc selbst verteidigte den Song damals als eine Art Kompliment: "Wenn ein Song über jemanden gesungen wird, dann liegt das daran, dass derjenige ein Topspieler oder ein Weltstar ist." Dass Erling ohnehin einer der meistdiskutierten Spieler dieses Turniers war, zeigt sich auch daran, dass in Peru laut der Meldebehörde des Landes hunderte Eltern ihre Neugeborenen nach dem norwegischen Nationalspieler benannt haben.

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Getty Images Marc Cucurella im Mai 2024

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Imago Erling Haaland im Viertelfinale der WM 2026 zwischen Norwegen und England in Miami Gardens

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Getty Images Erling Braut Haaland rnach Norwegens Viertelfinal-Aus gegen England bei der WM 2026 in Miami