Follower-Boom durch WM: Norwegens Torwart hängt Haaland ab

Norwegens Fußballer haben bei der WM 2026 ein echtes Sommermärchen hingelegt – und einer ihrer Stars räumt nun auch abseits des Rasens mächtig ab. Torwart Ørjan Nyland (35) steigerte seine Instagram-Gefolgschaft von rund 67.000 auf etwa 600.000 Menschen. Das berichtet Dagbladet unter Berufung auf eine Digital-Analyse. Mit einem Plus von fast 800 Prozent lässt der Keeper prozentual sogar Erling Haaland (26) ziemlich alt aussehen. Der Stürmer bleibt zwar Norwegens größter Social-Media-Star, doch das deutlich rasantere Wachstum geht auf Ørjans Konto.

Ganz überraschend kommt der Hype allerdings nicht. Vor allem nach Norwegens Achtelfinal-Triumph gegen Brasilien sollen Ørjans Zahlen kräftig nach oben geschossen sein. Der Torwart wurde neben Erling zu einem der Gesichter des Erfolgs und spielte sich offenbar nicht nur in die Herzen der norwegischen Fans. Insgesamt legten auch die offiziellen Accounts der Nationalmannschaft auf Instagram, TikTok und Facebook um fast 3,7 Millionen Follower zu. "Die großen Namen gewannen bei den absoluten Zahlen, aber die kleineren Accounts das Rennen in Prozent", erklärt Bence Székely von Frem Digital. Das Unternehmen betont allerdings, dass es sich bei den Werten um Schätzungen handelt, die vor allem als Trend zu verstehen seien.

Während Erling seine Instagram-Gefolgschaft laut der Auswertung um rund 35 Millionen Menschen vergrößerte, gewann Ørjan nach ihm die zweitmeisten neuen Follower im norwegischen Team. Selbst Kapitän Martin Ødegaard lag mit einem Plus von etwa 370.000 neuen Fans dahinter. Auch das Viertelfinal-Aus gegen England konnte Ørjans Popularität offenbar nicht bremsen. Sportlich könnte der WM-Höhenflug ebenfalls Folgen haben: Der Keeper ist derzeit ohne Verein und soll bereits mit mehreren englischen Klubs in Verbindung gebracht worden sein. Sein nächster großer Karriereschritt könnte also schneller kommen als der nächste Instagram-Follower.

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Getty Images Ørjan Nyland und Erling Haaland beim Empfang im Königspalast in Oslo nach der Rückkehr aus den USA

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Getty Images Ørjan Nyland vor dem Länderspiel Norwegen gegen die Schweiz in Oslo

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Getty Images Ørjan Nyland während des WM-Achtelfinals 2026 zwischen Norwegen und Brasilien in East Rutherford