Andere Branche als der Papa: Will Ferrells Sohn ist Musiker

Will Ferrell (57) wurde kürzlich zusammen mit seinem ältesten Sohn Magnus Ferrell bei einem Basketballspiel der Los Angeles Lakers in der Crypto.com Arena gesichtet. Das berühmte Vater-Sohn-Duo verfolgte das Heimspiel gegen die San Antonio Spurs aus der ersten Reihe. Trotz der knappen Niederlage der Lakers schienen sich der bekannte Schauspieler und der 20-jährige Nachwuchskünstler den Abend nicht verderben zu lassen. Während Will gut gelaunt in die Kamera lächelte, fiel vor allem auf, wie viel erwachsener Magnus seit seinem letzten öffentlichen Auftritt bei der Barbie-Premiere im Sommer 2023 wirkt – seine markanteren Gesichtszüge unterstreichen den Reifeprozess des jungen Künstlers.

Bereits in jungen Jahren schnupperte Magnus in die Schauspielwelt hinein, als er 2013 gemeinsam mit seinen Brüdern einen kleinen Auftritt in Wills Film "Anchorman – Die Legende kehrt zurück" hatte. Doch inzwischen hat sich Magnus einer anderen Leidenschaft verschrieben: der Musik. 2023 begann er ein Schauspielstudium an der University of Southern California, wo auch schon sein berühmter Vater studiert hatte, doch sein Fokus liegt mittlerweile auf seiner musikalischen Karriere. Mit der Veröffentlichung seines ersten Albums "Hasn't Even Started" im April 2023 sowie der Single "I Can't Stop Thinking About It" im Oktober 2024 hat sich Magnus bereits einen Namen als Singer-Songwriter gemacht. Seine Songs, die eine Mischung aus Jazz- und Popeinflüssen sind, präsentiert er regelmäßig auf seinem YouTube-Kanal.

Seine Liebe zur Musik verdankt der älteste Sohn von Will vor allem seiner Mutter, der schwedischen Schauspielerin Viveca Paulin. Sie brachte ihm als Kind das Klavierspielen bei, was ihn später dazu inspirierte, seine Leidenschaft für Jazz und Komposition zu entdecken. Magnus verriet in einem Interview mit The Soundgeist, dass er während der Pandemie die Musik für sich intensivierte und begann, eigene Songs zu schreiben. Unterstützt von seinen Eltern baut er nun seine künstlerische Laufbahn auf, wobei er seine 24.100 Instagram-Follower mit Einblicken in seine kreative Arbeit begeistert und regelmäßig auch seinen stolzen Vater Will an seiner Seite hat.

Instagram / magnus_ferrell Magnus Ferrell, Sohn von Will Ferrell

Getty Images Mattias Paulin Ferrell, Axel Paulin Ferrell, Will Ferrell, Viveca Paulin und Magnus Paulin Ferrell

