WM-Wikinger: Norwegens Erling Haaland wird zum viralen Star

Bei der Fußball-WM 2026 sorgt Norwegen nicht nur auf dem Spielfeld für Jubel: Stürmerstar Erling Haaland (25) avanciert aktuell zum viralen Internethit – und das gleich aus mehreren Gründen. Einerseits begeistert der 25-Jährige mit bislang vier Toren im Turnier, andererseits ist es sein Erscheinungsbild, das im Netz für Furore sorgt. Seine wallende blonde Mähne und seine beeindruckende Körpergröße von 1,95 Metern haben zahlreiche Fans dazu veranlasst, ihn als echten Wikinger zu bezeichnen. Clips, in denen er sich die Haare bindet oder furchtlos auf Gegenspieler zuläuft, kursieren derzeit massenhaft auf Plattformen wie Instagram und reißen die User mit.

Die Kommentare unter diversen Videos sprechen für sich: "Er ist eine hübsche Prinzessin!", "Meine Augen sind gesegnet!" und "Ich bin so neidisch auf seine Haare!" sind nur einige der zahlreichen Reaktionen. Doch nicht nur Haaland wird gefeiert – auch das sogenannte "Ro"-Ritual der Norweger begeistert das Netz. Ähnlich wie die Isländer einst mit ihrem berühmten "Hu"-Klatschen bei der EM 2016, vollführen die Norweger in diesem Jahr synchrone Ruderbewegungen mit ihren Fans auf der Tribüne. Nach dem 3:2-Sieg gegen Senegal setzte sich die Mannschaft inklusive Trainerteam vor die Fankurve und ruderte gemeinsam mit. Kapitän Martin Ödegaard gab dabei auf der Trommel den Takt vor.

Wie es dazu kam, erklärte Haaland nach dem Spiel gegenüber Fox: "Ich habe es online gesehen, das ist komplett viral gegangen." Auch Ödegaard habe das Ritual bereits im Netz entdeckt und ihn vorher gefragt: "Findest du, wir sollten da mitmachen?" Die Antwort des Torschützen war eindeutig: "Lass uns mitmachen, wenn wir gewinnen, warum auch nicht?" Nationaltrainer Stale Solbakken ruderte ebenfalls begeistert mit und erklärte: "Die Fans haben Spaß." Allerdings machte der 58-Jährige auch klar, dass das Ritual ein reines WM-Phänomen bleibe: "Nach der Weltmeisterschaft werden wir nicht mehr rudern, aber während des Turniers kann dies ein Blickfang sein."

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Getty Images Erling Haaland, WM-Spiel 2026 zwischen Norwegen und Senegal in East Rutherford

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Getty Images Erling Haaland, Fußballprofi

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Getty Images Erling Haaland, Fußballprofi