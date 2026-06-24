Alles vorbei? Sie fliegen in der achten Bachelors-Folge raus

In der achten Folge von Die Bachelors sorgt Sebastian Paul für einen echten Paukenschlag. Bereits am Ende von Folge sieben hatte er die Rosenvergabe verweigert – mit direkten Konsequenzen für seinen Mitbachelor Tim Reitz. Der steht in der darauffolgenden Nacht der Rosen nämlich völlig allein da und muss nun entscheiden, mit welcher Frau er sich keine gemeinsame Zukunft vorstellen kann. Seine Wahl fällt auf Paulina, die die Show ohne Rose verlassen muss. Kim, Vivi, Chiara, Miri und Natalie hingegen dürfen weiterhin um sein Herz kämpfen.

Sebastians Aussetzer bei der Rosenvergabe war damit aber noch längst nicht vom Tisch. Am darauffolgenden Tag sucht er das offene Gespräch mit seinen verbliebenen Kandidatinnen und macht deutlich, wie stark seine Gefühle für Nadja inzwischen sind. "Ihr habt mich immer gefragt, ob ich noch bereit bin, andere Frauen kennenzulernen", schildert der Leistungssportler. Er habe in der vergangenen Woche viel darüber nachgedacht und sei zu einem klaren Schluss gekommen: "Das, was ich jetzt fühle – da wäre es nicht ehrlich euch gegenüber, euch noch weiter kennenzulernen und die Reise noch mit euch weiterzugehen. Deswegen würde ich mich von euch heute tatsächlich verabschieden." Damit schickt er alle seine Kandidatinnen auf einmal nach Hause. Josi, Lia, Katalina und Franzi belegen somit gemeinsam den zweiten Platz hinter Nadja.

Während die Kandidatinnen aus Team Sebastian enttäuscht reagieren, erntet er im Netz viel Lob für seine starke Entscheidung. "Bis jetzt ist mir unklar, warum einige so sauer auf Sebastians Entscheidung sind. Das Format ist dafür da, um jemanden fürs Leben zu finden. Wir wünschen uns Loyalität in der heutigen Zeit, und trotzdem versteht es der ein oder andere nicht, dass [Sebastian] kein Spiel mit den anderen Frauen spielen will – es sollte mehr solcher Männer geben", lautet nur eine von vielen Zuschauerstimmen auf Instagram.

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RTL Rosenvergabe bei "Die Bachelors" 2026

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Paulina, Ethnologin aus Frankfurt

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Josi, Moderatorin aus Berlin

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Lia, Content Creatorin aus Cloppenburg

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Katalina, Model & und Studentin aus München

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Franzi