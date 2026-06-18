Rosenvergabe verweigert: Die Fans verteidigen Sebastian Paul

Das gab's noch nie: In der siebten Folge von Die Bachelors hat Sebastian Paul für einen überraschenden Moment gesorgt. Mitten in der Nacht der Rosen weigerte er sich, die Rosen zu verteilen. Grund dafür scheinen seine Gefühle für Favoritin Nadja zu sein. Während die Kandidatinnen teilweise verärgert reagierten und ihn als den "schlechtesten Bachelor" verunglimpften, verstehen die Zuschauer sein Dilemma nur zu gut. Auf Instagram wird der Moment bereits hitzig diskutiert.

Viele Fans nehmen den Rosenkavalier in Schutz. "Chapeau an Sebastian. Die Show gibt einen Rahmen von circa acht Wochen zum Verlieben und erst im Finale darf das so ausgesprochen werden – aber wer sagt denn, dass man sich nicht auch vorher verlieben kann?", kommentiert ein User. Ein weiterer findet: "Bis jetzt ist mir unklar, warum einige so sauer auf Sebastians Entscheidung sind. Das Format ist dafür da, um jemanden fürs Leben zu finden. Wir wünschen uns Loyalität in der heutigen Zeit, und trotzdem versteht es der ein oder andere nicht, dass [Sebastian] kein Spiel mit den anderen Frauen spielen will – es sollte mehr solcher Männer geben." Fans loben auch den Sender und das Produktionsteam, das diese Planänderung abgenickt hat: "RTL, ich feiere euch, dass ihr das zugelassen habt, und Sebastian noch viel mehr! Im Zeichen der Liebe, das wollen wir sehen, und keine Fake-Geschichten. Danke!"

Wie es mit Sebastians Reise bei "Die Bachelors" weitergeht, lässt die aktuelle Folge noch offen. Als er die Rosenvergabe in Folge sieben stoppte, erklärte er den Kandidatinnen, dass er sich noch nicht bereit fühle und noch viele offene Fragen im Kopf habe. Die Frauen wurden anschließend von der Produktion aus der Villa geschickt, damit Sebastian seine Gedanken ordnen konnte. "Sebastian ist der schlechteste Bachelor, den ich jemals gesehen hab, das gab's ja noch nie", kritisierte Franzi die Entscheidung unverblümt.

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026

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RTL Sebastian Paul und Nadja bei "Die Bachelors" 2026

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RTL Tim Reitz und Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026