"Deutsche Beyoncé": So wild tanzt Barbara Schöneberger

Glamour-Alarm bei Barbara Schöneberger (52)! Die Moderatorin sorgt mit einem neuen Instagram-Clip für ordentlich Gesprächsstoff – und erinnert dabei viele Fans an echte Pop-Diven. In dem kurzen Video performt Barbara mit XXL-Mähne im hautengen, nudefarbenen Body, singt ein lässiges "Ich liebe es", klatscht in die Hände und blickt dramatisch in die Kamera. Das Video scheint hinter den Kulissen eines TV- oder Shooting-Termins entstanden zu sein, genau verrät die Entertainerin das aber nicht.

In der Kommentarspalte überschlagen sich die Reaktionen. "Du bist einfach klasse. Diese Haarverlängerung/Verdichtung brauche ich unbedingt", schreibt ein Nutzer. "Das nenne ich mal Volumen im Haar", staunte ein anderer. Auch humorvolle Vergleiche ließen nicht lange auf sich warten: "Kurz gedacht, Britney Spears hätte ein neues Video gepostet", kommentierte ein User. "Deutsche Beyoncé!", stellte ein weiterer Abonnent fest. Barbara selbst schrieb dazu: "Ähnlich verrückt geht es auf meinem YouTube-Kanal zu. Da bin ich immer gut frisiert und gelaunt."

Dass Barbara mit Beauty, Styling und Verwandlung spielerisch umgeht, zeigte sie schon vor Kurzem an anderer Stelle. Damals sprach sie offen über kleine kosmetische Hilfen und machte deutlich, dass sie mit ihrem Aussehen entspannt umgeht. "Ich hab' jetzt keine Schönheits-OPs gemacht oder so. Ich hab' einmal hier so bisschen Botox reinmachen lassen, aber sonst nichts", verriet die Moderatorin auf YouTube. Sie habe die Mitte der Stirn unterspritzen lassen.

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Instagram / barbara.schoeneberger Barbara Schöneberger, Moderatorin

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Instagram / barbara.schoeneberger Barbara Schöneberger, Juni 2026

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Getty Images Barbara Schöneberger moderiert das ESC‑Vorentscheid‑Finale in Berlin-Adlershof, Februar 2026