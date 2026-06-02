Barbara Schöneberger gibt zu: Sie ließ sich Botox spritzen

Barbara Schöneberger (52) ist für ihre offene Art bekannt – und auch in Sachen Beauty macht die Moderatorin keine Ausnahme. Auf dem Weg zur DKMS-Gala in München filmte sie sich jetzt im Zug und veröffentlichte das Video auf YouTube. Darin gestand sie ganz unverblümt einen Beauty-Eingriff: "Ich hab' jetzt keine Schönheits-OPs gemacht oder so. Ich hab' einmal hier so bisschen Botox reinmachen lassen, aber sonst nichts", erklärte Barbara und zeigte dabei auf ihre Stirn. Mittig habe sie sich unterspritzen lassen.

Im selben Video sprach die Moderatorin auch über einen Körperbereich, mit dem sie weniger zufrieden ist: ihren Hals. "Ich trinke insgesamt zu wenig. Ich glaube, dass man das an meinem Hals erkennt", sagte sie und deutete auf überschüssige Haut in der Halsregion. Eine operative Lösung schließt Barbara für sich dabei weitgehend aus: "Ich glaube, das mache ich nicht." Stattdessen bemerkte sie augenzwinkernd, sie habe gemeinsam mit ihrem Visagisten einen eher unkonventionellen Trick ausprobiert – die Haut hinten zusammenziehen und mit einer Klammer oder einem Tape fixieren. Für den Red Carpet tauge das allerdings weniger, scherzte sie: Man dürfe dabei "keine schnellen Bewegungen" machen, sonst gehe das Tape wieder auf.

Das Thema Hals lässt Barbara offenbar nicht los. Wie sie im Video erzählte, stelle sie sich regelmäßig vor den Spiegel, um zu beobachten, wie ihr Hals mit strafferer Haut aussehen würde. Genetisch bedingt sei das Problem ihrer Meinung nach nicht: "Das gibt es überhaupt nicht bei mir in der Familie. Das finde ich ein bisschen gemein." Trotzdem versucht Barbara, die damals als TV-Assistentin ihre Karriere begann, es locker zu nehmen.

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Imago Moderatorin Barbara Schöneberger bei der NDR Talk Show am 5.12.2025 in Hamburg Lokstedt

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IMAGO / BOBO Barbara Schöneberger im "ZDF-Fernsehgarten", September 2025

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Getty Images Barbara Schöneberger beim ESC-Vorentscheid 2026 in Berlin

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