Donald Trump wird beim WM-Finale die Trophäe überreichen

Es ist nun offiziell: Donald Trump (80) wird beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft am 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, dabei sein und dem Sieger gemeinsam mit FIFA-Präsident Gianni Infantino die Trophäe überreichen. Das gab Infantino jetzt in einem Interview bei der amerikanischen Talkshow "Fox & Friends" bekannt. "Wir werden gemeinsam mit dem Präsidenten das Finale genießen und dem Sieger die Trophäe überreichen – natürlich zusammen", erklärte der FIFA-Boss. Damit sind die bisherigen Spekulationen über Trumps Rolle beim Endspiel der Weltmeisterschaft, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet, vom Tisch.

Bislang hat der US-Präsident bei der diesjährigen WM noch kein einziges Spiel besucht – so war er etwa auch der Eröffnungsfeier in Los Angeles ferngeblieben. Die nächste Möglichkeit für einen Trump-Auftritt könnte das letzte Gruppenspiel der USA gegen die Türkei bieten. Für Infantino ist es übrigens das erste Mal, dass er die Trophäe beim WM-Finale nicht allein überreicht. Bei den beiden vorangegangenen Turnieren – 2018 in Russland und 2022 in Katar – hatte er das noch ohne Begleitung getan.

Trump und Infantino pflegen schon seit Längerem eine enge Verbindung. Im Dezember 2025 zeichnete der FIFA-Chef den US-Präsidenten beim WM-Auslosungsevent mit dem ersten FIFA-Friedenspreis aus. Gemeinsam traten die beiden auch beim FIFA Club World Cup im Juli 2025 auf, wo Chelsea Paris Saint-Germain besiegte – ebenfalls im MetLife Stadium. Auch abseits des Fußballs ist Trump in seiner zweiten Amtszeit regelmäßig bei Sportveranstaltungen zu Gast. Zuletzt besuchte er Anfang Juni das NBA-Finals-Spiel der New York Knicks gegen die San Antonio Spurs im Madison Square Garden – in Begleitung seiner Enkelin Kai Trump, der ältesten Tochter von Donald Trump Jr. (48)

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Getty Images Donald Trump bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus

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Getty Images Donald Trump, Juni 2026

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Getty Images Donald Trump und Gianni Infantino bei der Siegerehrung des Fifa Club World Cup 2025 in New Jersey